Отправят ли литовские яйца в Америку?

„Мы получили такое обращение от американского посольства в Варшаве. Состоялась встреча с руководителями литовских компаний. Мы предоставили их представителям запрошенную США информацию, но ответа пока не получили“, - рассказал порталу руководитель Литовской ассоциации птицеводов Гитис Каузонас.

„Да, был разговор об условиях. Но я не буду говорить о деталях. Когда будет сделка, я смогу вам рассказать. Пока была только одна вводная беседа – мы просто говорили о том, кто чего хочет, и всё. И нам еще предстоит сделать домашнюю работу, и другой стороне — тоже“, — подчеркнул он.