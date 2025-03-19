Отправят ли литовские яйца в Америку?

„Мы получили такое обращение от американского посольства в Варшаве. Состоялась встреча с руководителями литовских компаний. Мы предоставили их представителям запрошенную США информацию, но ответа пока не получили“, - рассказал порталу руководитель Литовской ассоциации птицеводов Гитис Каузонас.
Факт такого разговора с американцами подтвердил и глава компании Lit Egg Дмитрий Бушнёв.
„Да, был разговор об условиях. Но я не буду говорить о деталях. Когда будет сделка, я смогу вам рассказать. Пока была только одна вводная беседа – мы просто говорили о том, кто чего хочет, и всё. И нам еще предстоит сделать домашнюю работу, и другой стороне — тоже“, — подчеркнул он.
По его словам, также ожидается позиция Минсельхоза.
Аналогичные запросы из США уже получили датские и шведские экспортеры.
ELTA напоминает, что в настоящее время в США наблюдается нехватка яиц, из-за чего они стоят намного дороже, чем обычно. Это связано с недавними вспышками птичьего гриппа. В настоящее время птичий грипп H5N1 циркулирует среди диких птиц по всему миру. В США вирус вызвал вспышки на птицеводческих и молочных фермах. Чтобы остановить распространение болезни, было убито множество кур-несушек.
Как сообщается, министр сельского хозяйства Дании Якоб Йенсен заявил, что запросы США являются хорошим примером того, как США по-прежнему зависят от Европы в плане торговли.
По данным CNN, Турция планирует значительно расширить экспорт яиц в США. Правительство США пока не подтвердило, что оно направило запросы относительно яиц.