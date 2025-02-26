Отопление жителям Клайпеды в марте обойдется на 7,56% дешевле

В марте стоимость тепла составит 6,85 цента за киловатт-час без НДС или 7,47 цента за киловатт-час с 9-процентным НДС.
Как указывает компания, стоимость тепла снизится за счет падения цен на биотопливо и природный газ, а также тепла, закупаемого у независимых производителей.
Также указывается, что окончательная сумма за отопление будет определяться объемом потребляемого тепла, который варьируется в зависимости от герметичности здания и индивидуальных привычек потребления тепла.
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