2025.02.26 10:49

Отопление жителям Клайпеды в марте обойдется на 7,56% дешевле

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Radiatorius
Radiatorius
ФОТО: Shutterstock

Для жителей Клайпеды и Гаргждая отопление в марте обойдется на 7,56 проц. дешевле, чем за аналогичный период прошлого года, и на 3,52 проц. дешевле, чем в феврале этого года, сообщает компания Klaipėdos energija.

В марте стоимость тепла составит 6,85 цента за киловатт-час без НДС или 7,47 цента за киловатт-час с 9-процентным НДС.

Как указывает компания, стоимость тепла снизится за счет падения цен на биотопливо и природный газ, а также тепла, закупаемого у независимых производителей.

Также указывается, что окончательная сумма за отопление будет определяться объемом потребляемого тепла, который варьируется в зависимости от герметичности здания и индивидуальных привычек потребления тепла.

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