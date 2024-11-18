Отложенный проект Teltonika: будущее тайваньского завода в Литве остается неопределенным

„Строительство может и не угаснет, но только остановится, будет длиться на 2-3 года дольше. Мы планировали завершить к 2028 году. Я надеюсь, что до 2032 года, который является окончательным сроком реализации этого проекта, мы сможем его завершить, если не возникнут другие препятствия“, - сказал А. Паукштис в понедельник после встречи с ведомствами.