2024.11.18 14:04

Отложенный проект Teltonika: будущее тайваньского завода в Литве остается неопределенным

 
Жигимантас Шилобритас
ru.DELFI.lt
ELTA
Arvydas Paukštys
Arvydas Paukštys
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

Глава Teltonika Арвидас Паукштис говорит, что строительство тайваньского завода полупроводников „не угаснет“, но оно займет больше времени, чем предполагалось ранее. По его словам, более длинные сроки определены необходимостью ждать, пока будет изменено назначение участка.

„Строительство может и не угаснет, но только остановится, будет длиться на 2-3 года дольше. Мы планировали завершить к 2028 году. Я надеюсь, что до 2032 года, который является окончательным сроком реализации этого проекта, мы сможем его завершить, если не возникнут другие препятствия“, - сказал А. Паукштис в понедельник после встречи с ведомствами.

„Переносится, потому что мы будем ждать изменений с участком. Мы подадим этот запрос, он поступит в Сейм. А новый Сейм будет решать, продлевать ли сроки реализации проекта. Потому что по законам крупного проекта у нас впереди всего 5 лет“, - поясняет он.

Хотя в пятницу руководитель Litgrid Рокас Масюлис пояснил, что для более быстрого завершения проекта Teltonika решила самостоятельно строить оборудование, руководитель компании сообщил, что планы изменились, в будущем провода будет прокладывать Litgrid.

А. Паукштис подчеркнул, что с появлением электричества и изменением назначения участка Teltonika может вновь приступить к проектированию завода полупроводников.

„Я доверяю властям, но проверяю. Я сейчас не проектирую новые здания. Я подожду, пока будет электричество, будут изменения назначения. И когда я увижу, что у меня есть возможность делать эти вещи, я их сделаю“, - сказал глава Teltonika.

ELTA напоминает, что в пятницу глава компании группы Teltonika AGP Investments Арвидас Паукштис в своем аккаунте LinkedIn сообщил о том, что из-за нехватки электромощностей в стране, а также в результате прекращения Министерством экономики и инноваций (МЭИ) перевода земель в промышленное использование, компания высоких технологий Teltonika приостанавливает строительство тайваньского завода по производству полупроводниковых чипов в Вильнюсе.

„Приостанавливаются инвестиции в 10 заводов парка высоких технологий Teltonika THTH на территории 55 га, которые планировалось реализовать к 2028 году“, – сказал он.

По словам А. Паукштиса, после приостановки строительства не будет создано 6 тыс. рабочих мест со средней зарплатой в размере 10 тыс. евро в месяц, ежегодно не будет создаваться ВВП Литвы на несколько миллиардов евро и не будет создана новая индустрия полупроводниковых чипов в Литве – придется расторгнуть договор на закупку проектных услуг у Тайваньских заводов по производству чипов.

„Литовские власти заблокировали бизнес-инвестиции на 3,5 млрд евро“, – заявил А. Паукштис.

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