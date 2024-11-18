Отложенный проект Teltonika: будущее тайваньского завода в Литве остается неопределенным

„Строительство может и не угаснет, но только остановится, будет длиться на 2-3 года дольше. Мы планировали завершить к 2028 году. Я надеюсь, что до 2032 года, который является окончательным сроком реализации этого проекта, мы сможем его завершить, если не возникнут другие препятствия“, - сказал А. Паукштис в понедельник после встречи с ведомствами.
„Переносится, потому что мы будем ждать изменений с участком. Мы подадим этот запрос, он поступит в Сейм. А новый Сейм будет решать, продлевать ли сроки реализации проекта. Потому что по законам крупного проекта у нас впереди всего 5 лет“, - поясняет он.
Хотя в пятницу руководитель Litgrid Рокас Масюлис пояснил, что для более быстрого завершения проекта Teltonika решила самостоятельно строить оборудование, руководитель компании сообщил, что планы изменились, в будущем провода будет прокладывать Litgrid.
А. Паукштис подчеркнул, что с появлением электричества и изменением назначения участка Teltonika может вновь приступить к проектированию завода полупроводников.
„Я доверяю властям, но проверяю. Я сейчас не проектирую новые здания. Я подожду, пока будет электричество, будут изменения назначения. И когда я увижу, что у меня есть возможность делать эти вещи, я их сделаю“, - сказал глава Teltonika.
ELTA напоминает, что в пятницу глава компании группы Teltonika AGP Investments Арвидас Паукштис в своем аккаунте LinkedIn сообщил о том, что из-за нехватки электромощностей в стране, а также в результате прекращения Министерством экономики и инноваций (МЭИ) перевода земель в промышленное использование, компания высоких технологий Teltonika приостанавливает строительство тайваньского завода по производству полупроводниковых чипов в Вильнюсе.
„Приостанавливаются инвестиции в 10 заводов парка высоких технологий Teltonika THTH на территории 55 га, которые планировалось реализовать к 2028 году“, – сказал он.
По словам А. Паукштиса, после приостановки строительства не будет создано 6 тыс. рабочих мест со средней зарплатой в размере 10 тыс. евро в месяц, ежегодно не будет создаваться ВВП Литвы на несколько миллиардов евро и не будет создана новая индустрия полупроводниковых чипов в Литве – придется расторгнуть договор на закупку проектных услуг у Тайваньских заводов по производству чипов.
„Литовские власти заблокировали бизнес-инвестиции на 3,5 млрд евро“, – заявил А. Паукштис.