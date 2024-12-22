2024.12.22 16:15

Открытку в Японию из Вильнюса выслать дешевле, чем в Каунас – в чем причина?

 
Патриция Кирилова
ru.DELFI.lt
Lietuvos paštas
Lietuvos paštas
ФОТО: DELFI / Jonas Balčiūnas

Один из пользователей социальной сети Reddit писал, что часто высылает открытки в другие страны и рассказал об интересной тенденции – оказывается, стоимость услуги не всегда зависит от расстояния.

Он рассказал, что от Вильнюса до Каунаса 100 км, а выслать открытку стоит 1,55 евро, до Варшавы – 393 км, а цена – 1,65 евро, до Лондона – 1723 км, а стоимость отсылки – 1,60 евро.

Если высылать открытки в удаленные страны, то цена может быть такой же или ниже, чем по Литве. Например, до Токио – 8186 км – а пересылка открытки будет стоить 1,35 евро, до острова Рождества 10 347 км - тоже 1,35, а в Каунас – 1,55 евро.

1,55 евро стоит отправка открытки в Веллингтон (Новая Зеландия), находящийся в 17 332 км от Вильнюса.

Delfi проверил эти данные на сайте „Литовской почты“, и они подтвердились.

Представитель „Литовской почты“ Лукас Задарацкас сказал, что тарифы состоят из трех частей – расходов компании в Литве, расходов на транспортировку и расчета с почтой других стран.

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Максимальный размер первого тарифа устанавливает Служба регулирования связи (СРС) с учетом расходов „Литовской почты“.

Правда, установленный максимум сейчас выше реальных расходов почты, указал он.

„Напомним, что СРС учитывает убытки „Литовской почты“, а окончательное решение по их компенсации принимает Министерство транспорта.

А что касается остальных двух частей тарифа – их размеры очень разные и зависят от направления. Однако важно упомянуть, что, например, авиаперевозка может быть дешевле перевозки на автомобилях по Литве“, – сказал Задарацкас Delfi.

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