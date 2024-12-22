Открытку в Японию из Вильнюса выслать дешевле, чем в Каунас – в чем причина?

Он рассказал, что от Вильнюса до Каунаса 100 км, а выслать открытку стоит 1,55 евро, до Варшавы – 393 км, а цена – 1,65 евро, до Лондона – 1723 км, а стоимость отсылки – 1,60 евро.
Если высылать открытки в удаленные страны, то цена может быть такой же или ниже, чем по Литве. Например, до Токио – 8186 км – а пересылка открытки будет стоить 1,35 евро, до острова Рождества 10 347 км - тоже 1,35, а в Каунас – 1,55 евро.
1,55 евро стоит отправка открытки в Веллингтон (Новая Зеландия), находящийся в 17 332 км от Вильнюса.
Delfi проверил эти данные на сайте „Литовской почты“, и они подтвердились.
Представитель „Литовской почты“ Лукас Задарацкас сказал, что тарифы состоят из трех частей – расходов компании в Литве, расходов на транспортировку и расчета с почтой других стран.
Максимальный размер первого тарифа устанавливает Служба регулирования связи (СРС) с учетом расходов „Литовской почты“.
Правда, установленный максимум сейчас выше реальных расходов почты, указал он.
„Напомним, что СРС учитывает убытки „Литовской почты“, а окончательное решение по их компенсации принимает Министерство транспорта.
А что касается остальных двух частей тарифа – их размеры очень разные и зависят от направления. Однако важно упомянуть, что, например, авиаперевозка может быть дешевле перевозки на автомобилях по Литве“, – сказал Задарацкас Delfi.