Открыт тоннель на дороге Лентварис - Вевис

 
ru.DELFI.lt
Vokietijos greitkelis
Vokietijos greitkelis
ФОТО: Shutterstock

Компания LTG Infra, управляемая Литовскими железными дорогами, в среду, 15 ноября, открывает давно ожидаемый тоннель для автомобилей, велосипедистов и пешеходов. Тоннель расположен на дороге Лентварис — Вевис, пишет портал madeinvilnius.lt.

Одноуровневый переезд, которым активно пользовались жители окрестных городов и деревень, благодаря тоннелю стал полностью безопасным и удобным, поскольку двухуровневое пересечение железнодорожного полотна и проезжей части обеспечивает минимальную вероятность столкновения с поездом, а также позволяет пассажирам быстрее пересекать железную дорогу, сокращая время в пути и уменьшая вредное воздействие на окружающую среду.

Стоимость проекта составляет 8,31 млн евро.

Партнерами по строительству тоннеля и реконструкции прилегающих дорог являются Дирекция автомобильных дорог Литвы и Администрация самоуправления Электренай.

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