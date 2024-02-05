Открылся крупнейший в Литве парк солнечных панелей для удаленных потребителей

Производящий зеленую энергию солнечный парк стоимостью почти 10 млн евро занимает площадь в 20 га. Планируется, что парк будет генерировать около 14,82 млн киловатт-часов (кВтч) электроэнергии в год – этого количества будет достаточно, чтобы обеспечить примерно 4 тыс. средних домохозяйств. В парке около 20 тыс. двухсторонних солнечных модулей, каждый мощностью не менее 640 Вт (Вт).

Электричество от удаленного солнечного парка будет доступно всем потребителям, производящим электроэнергию, – как частным лицам, так и компаниям или государственным учреждениям.

По словам руководителя Elektrum Lietuva Мартинаса Гиги, реализуя крупнейший проект солнечного парка, компания стремилась внести существенный вклад в энергетическую независимость Литвы. Кроме того, способствовать потреблению экологически чистой электроэнергии путем расширения источников производства возобновляемой энергии в стране.