Открылось почетное консульство Литвы в Алматы - этот регион имеет большое значение для литовского бизнеса

 
ELTA
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ФОТО: Reuters / Scanpix

На прошлой неделе, 15 ноября, в Алматы официально открылось почетное консульство Литовской Республики. Символическую ленточку перерезали чрезвычайный и полномочный посол Литвы в Казахстане Эгидиюс Навикас, руководитель представительства Министерства иностранных дел Казахстана в Алматы Бакытжан Булегенов, генеральный консул Литвы в Алматы Гвидас Керушаускас, председатель сообщества почетных консулов ​​Казахстана Денис Ван ден Веге и новый почетный консул Литвы Александр Дериглазов, указывается в сообщении Министерства иностранных дел.

Новый почетный консул Литвы в Алматинской области А. Дериглазов – известный и активный бизнесмен, имеющий большой опыт работы в сфере дистрибуции, розничной торговли и музыкального издательства. А. Дериглазов также является основателем крупнейшего дистрибьютора аудио- и видеопродукции в Казахстане – сети магазинов "Меломан".

Посол Э. Навикас поздравил нового почетного консула с назначением на новую должность и выразил удовлетворение в связи с крепкими и постоянно развивающимися отношениями между Литвой и Казахстаном.

"Двусторонняя торговля между Литвой и Казахстаном сейчас составляет более 1,4 млрд евро, кроме того, в Казахстане работают около 170 литовских предприятий. Литва является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана среди стран Европейского союза. Все потому, что наши отношения основаны на культурных связях, дружбе и взаимном уважении", - сказал посол.

Как указывается в сообщении, новое почетное консульство открыто в Алматы и Алматинской области, поскольку этот регион имеет большое значение для литовского бизнеса – здесь сосредоточено большинство из них.

Большую часть литовского бизнеса можно найти в секторах транспорта и логистики, строительства и дизайна интерьера.

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