От амбициозного проекта в Жирмунай пришлось отказаться из-за высокой стоимости

"После анализа возможных решений, было решено отказаться от проекта реконструкции ул. Жирмуну, 151. Сейчас рассматривается возможность ремонта этого здания, его перепланировки и оборудования современных рабочих мест в имеющемся здании", – сказала представитель ЦБ Угне Шалтяните.

Участники конкурса утверждают, что за 50 млн. евро проект осуществить не удастся.

Поскольку предложения почти в два раза превысили имеющийся бюджет, конкурс на работы по реконструкции был остановлен 8 сентября 2023 года.

В конкурсе участие принимали Panevėžio statybos trestas, Eikos statyba, Alvora, YIT Lietuva и Conres LT. Заявки первых двух компаний отклонены из-за не соответствия требованиям квалификации, а три остальных – из-за слишком высокой цены.

Глава Conres Эрнестас Шежянис сказал, что такой проект за 50 млн. евро осуществить невозможно.