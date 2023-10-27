Остановлена деятельность мясопереработчика, работавшего в запущенном помещении

ГПВС информирует, что во время проверки были зафиксированы грубые нарушения норм гигиены. Деятельность компании остановлена. Компания может продолжить свою работу после того как устранить все нарушения. Во время проверки стало ясно, что во время процесса переработки мяса не соблюдают правила гигиены, повсюду собирается грязь, инвентарь складывают на подоконники и поломанные полки.
Помещение запущенное: стены покрыты плесенью, краска на стенах облупилась, в стенах выбиты дыры, занавески, разделяющие помещения, порваны, грязные, покрыты плесенью.
В помещении лежат экскременты грызунов. Используемая в процессе переработки посуда покрыта плесенью, грязная. Поверхности камер для хранения сырья также покрыты плесенью. На потолке собирается конденсат, двери камеры покрыты толстым слоем льда, закрываются негерметично.
Выяснилось, что сырье хранится с нарушениями, поэтому его требуется уничтожить.
Место хранения продукции также грязное, стены и потолки покрыты плесенью, на упаковки капает конденсат с заплесневевшего вентилятора.
Для дезинфекции рук и поверхностей использовались средства, срок годности которых истек.
Журналы для самоконтроля заполнялись фиктивно.
Кроме того, шесть работников производственной зоны не прошли медкомиссию.
Компанию ждет взыскание.
Ее включат в список ненадежных компаний.