Остановлена деятельность мясопереработчика, работавшего в запущенном помещении

ГПВС информирует, что во время проверки были зафиксированы грубые нарушения норм гигиены. Деятельность компании остановлена. Компания может продолжить свою работу после того как устранить все нарушения. Во время проверки стало ясно, что во время процесса переработки мяса не соблюдают правила гигиены, повсюду собирается грязь, инвентарь складывают на подоконники и поломанные полки.