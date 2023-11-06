Движение на части маршрутов по железной дороге восстановлено, но фиксируются задержки

6 ноября было остановлено сообщение по железной дороге между Вильнюсом и Каунасом. Компания LTG Link информировала о технической поломке. Пассажиров перевозили на специальных автобусах. Сообщалось, что из-за поломки могли опаздывать и поезда на других маршрутах, а также автобусы. В понедельник вечером на части маршрутов движение было восстановлено.