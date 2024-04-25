Осталось совсем немного времени до конца декларирования доходов: часто задаваемые вопросы

Должен ли я также декларировать нулевой доход от индивидуальной деятельности (IDV)?

Да, все жители, зарегистрировавшие индивидуальную деятельность (сертификат или лицензия на ведение бизнеса) в предыдущем году, должны подать декларацию о доходах до 2 мая, даже если они не получили никакого дохода от этой деятельности. В этом случае просто укажите "0" в строке "Доходы".

Я заявил о переплате по подоходному налогу - когда я его получу?

Возврат налога производится налоговой инспекцией до 31 июля. Списки на возврат составляются в произвольном порядке, независимо от даты подачи декларации. Возврат производится после того, как житель подал или пересмотрел все необходимые декларации о подоходном налоге за предыдущий год, а также, если применимо, декларацию о налоге на имущество.