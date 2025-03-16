Основатель Bolt вошел в совет третьего по стоимости стартапа в Европе

Klarna - один из самых дорогих стартапов в Европе, занявший третье место в рейтинге, составленном технологическим порталом Sifted. Компания оценена в 14 миллиардов евро. Одновременно основанная Виллигом компания Bolt заняла девятое место со стоимостью 7,4 миллиарда евро.

„Инновационный подход Klarna к платежам меняет индустрию, и я с нетерпением жду возможности поддержать команду Klarna“, - сказал Виллиг в пресс-релизе.

У компании Klarna 85 миллионов клиентов по всему миру и 600 000 розничных партнеров.