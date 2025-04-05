Основанный владельцем Norfa недействующий медицинский центр переняла частная клиника

По словам Дундулиса, оператора новой клиники выбрали с учетом предоставления широкого спектра услуг, включая хирургические и амбулаторные.

„В конкурсе участвовали пять кандидатов, как их частного, так и из государственного сектора. Мы выбрали Kardiolitos klinikоs“, – сказал он.

Ранее предполагалось, что клинику арендует муниципалитет Вильнюсского района.

Дундулис сказал, что клинику передали Kardiolitos klinikоs, после того как муниципалитет Вильнюсского района объявил конкурс на аренду помещения для поликлиники.