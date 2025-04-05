2025.04.05 12:37

Основанный владельцем Norfa недействующий медицинский центр переняла частная клиника

 
ru.DELFI.lt
„Sostinės medicinos centras“
„Sostinės medicinos centras“
ФОТО: Bendrovės archyvas

Владелец Norfa Дайнюс Дундулис основал неработающий пока медицинский центр Sostinės medicinos centrаs. Его перенимает частная клиника Kardiolitos klinikos, сообщает портал madeinvilnius.lt.

По словам Дундулиса, оператора новой клиники выбрали с учетом предоставления широкого спектра услуг, включая хирургические и амбулаторные.

„В конкурсе участвовали пять кандидатов, как их частного, так и из государственного сектора. Мы выбрали Kardiolitos klinikоs“, – сказал он.

Ранее предполагалось, что клинику арендует муниципалитет Вильнюсского района.

Дундулис сказал, что клинику передали Kardiolitos klinikоs, после того как муниципалитет Вильнюсского района объявил конкурс на аренду помещения для поликлиники.

„Поскольку конкурс публичный, а его условия подстроены под нас, я бы не очень уютно себя чувствовал, участвуя в таком конкурсе. Если делать условия независимыми, тогда наш центр не подойдет“, – сказал Дундулис.

По его словам, если бы он 4 месяца не ждал решения муниципалитета Вильнюсского района, то уже давно подписал бы договор с Kardiolita.

Владелец Norfа инвестировал в Sostinės medicinos centras около 40 млн. евро.

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