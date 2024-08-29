Осенью – изменения в тратах литовцев: цены не снизились на столько, на сколько надеялись

На покупки сумма увеличилась всего на 2% и составила 163 евро, расходы на кафе и рестораны выросли на 8% (125 евро, а в июне была 116 евро).

Если сравнивать данные за июль этого и прошлого года, то на 23% увеличились расходы на здравоохранение, на 20% на услуги и на 16% на продукты в торговых центрах. На здравоохранение в июле литовцы в среднем истратили 78 евро, на продукты – 99 евро.

Данные Revolut показали, что в июле выросли расходы литовцев на разного рода услуги (15%), развлечения (14%) и поездки (13%), а если оценить, сколько в среднем потратил один человек, то больше всего расходов было в сфере услуг (13%) и транспорта (8%).

„Думаю, что инфляция сказалась на росте расходов, но даже если ее убрать, видно, что потребление растет. Однако в сегменте текстильных изделий, косметики, аудио- и видеотехники, продуктов питания наблюдается замедленный рост, это связано с тем, что оптимизм потребителей в Литве исчерпал себя“, – сказал экономист.

Представители Revolut сказали, что на 28% выросли расходы на посещение культурных объектов, на 20% – на гостиницы, на 14% – на горючее на заправках, на 18% – на аренду автомобилей, на 11% – на фастфуд.

Вообще, мне кажется, что рост экономики Литвы достиг пика, второе полугодие будет слабее, с четвертой скорости перейдем на третью“, – считает Изгородин.

„Через несколько месяцев рост потребления уменьшится еще больше. Это произойдет, скорее всего, осенью. <...>

„В июне было видно, что потребление снижается. Сейчас уже видно, что замедляется как потребление продуктов питания, так и других товаров. Многие категории показывают, что аппетиты потребителей в Литве растут, но не так сильно, как весной. Похожую ситуацию демонстрируют и ожидания людей“, – заметил он.

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас также сказал, что наблюдается замедление потребления.

„Вероятно, цены не снизились на столько, на сколько надеялись люди. Кажется, что цены на предложения выросли больше, чем доходы“, – заметил он.

„Видимо, мы перешли на тот этап, когда все ждали оживления экономики, снижения процентной ставки, меньшей инфляции. Быть может, люди опасаются повышения налогов после выборов. Я думаю, что общая тенденция такая, что наши расходы стали меньше, чем в начале года. Надо надеяться, что он будет положительным“, – сказал Маурицас.

По его словам, надо понять, что рост доходов жителей снижается, появляется напряжение на рынке труда, а работник уже – не король.