Оптовая стоимость электроэнергии в январе осталась практически неизменной

Незначительное снижение цены обусловлено достаточно большой выработкой ветряными электростанциями, а также производством электростанциями при их проверке в связи с синхронизацией с западными сетями, состоявшейся в минувшие выходные, аномально теплой погодой и отсутствием роста энергопотребления.
В декабре некоторое подорожание было вызвано также инцидентом в Балтийском море –повреждением электросоединения Estlink 2 между Финляндией и Эстонией, вызванным предполагаемой российской диверсией. Это снизило возможность импорта более дешевой электроэнергии из Финляндии в Балтийский регион, что привело к росту цен.
За год цены на электроэнергию снизились на 24% – в январе 2024 года они достигли 117,5 евро за МВт/ч.
По сравнению с периодом до кризиса цен на электроэнергию в 2019–2020 годах, когда средняя стоимость электроэнергии колебалась в районе 44 евро за МВт/ч, в текущем январе цены на электроэнергию формировались примерно в 2 раза выше.
Средние цены на электроэнергию ГРСЭ рассчитывает как среднее арифметическое почасовых (по литовскому времени) цен на электроэнергию в соответствующей торговой зоне в течение соответствующего периода (например, за месяц, день).