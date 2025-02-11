2025.02.11 07:06

Оптовая стоимость электроэнергии в январе осталась практически неизменной

 
ELTA
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ФОТО: Orestas Gurevičius | Elta

По данным Государственного совета по регулированию энергетики (ГСРЭ), средняя стоимость электроэнергии в Литве в январе составила 89 евро за мегаватт-час (МВт/ч) и за месяц снизилась на 0,4% (в декабре она стоила 90 евро за МВт/ч).

Незначительное снижение цены обусловлено достаточно большой выработкой ветряными электростанциями, а также производством электростанциями при их проверке в связи с синхронизацией с западными сетями, состоявшейся в минувшие выходные, аномально теплой погодой и отсутствием роста энергопотребления.

В декабре некоторое подорожание было вызвано также инцидентом в Балтийском море –повреждением электросоединения Estlink 2 между Финляндией и Эстонией, вызванным предполагаемой российской диверсией. Это снизило возможность импорта более дешевой электроэнергии из Финляндии в Балтийский регион, что привело к росту цен.

За год цены на электроэнергию снизились на 24% – в январе 2024 года они достигли 117,5 евро за МВт/ч.

По сравнению с периодом до кризиса цен на электроэнергию в 2019–2020 годах, когда средняя стоимость электроэнергии колебалась в районе 44 евро за МВт/ч, в текущем январе цены на электроэнергию формировались примерно в 2 раза выше.

Средние цены на электроэнергию ГРСЭ рассчитывает как среднее арифметическое почасовых (по литовскому времени) цен на электроэнергию в соответствующей торговой зоне в течение соответствующего периода (например, за месяц, день).

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