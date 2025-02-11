Оптовая стоимость электроэнергии в январе осталась практически неизменной

Незначительное снижение цены обусловлено достаточно большой выработкой ветряными электростанциями, а также производством электростанциями при их проверке в связи с синхронизацией с западными сетями, состоявшейся в минувшие выходные, аномально теплой погодой и отсутствием роста энергопотребления.

В декабре некоторое подорожание было вызвано также инцидентом в Балтийском море –повреждением электросоединения Estlink 2 между Финляндией и Эстонией, вызванным предполагаемой российской диверсией. Это снизило возможность импорта более дешевой электроэнергии из Финляндии в Балтийский регион, что привело к росту цен.