22 апреля 2024 г. 16:28

Оптовая цена на электроэнергию в Литве за неделю выросла почти в 3 раза

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Asociatyvioji nuotrauka
Asociatyvioji nuotrauka
ФОТО: Vida Press

На прошлой неделе оптовая цена на электроэнергию в Литве выросла в 2,9 раза, достигнув в среднем 78,65 евро/МВтч. Столько же электроэнергия стоила и в других странах Балтии – в Латвии, как и в Литве, она выросла в 2,9 раза, в Эстонии – в 2,8 раза, сообщает Elektrum Lietuva.

Несмотря на то, что в прошлый понедельник почасовые цены в странах Балтии ночью достигли отрицательного уровня, позже они выросли.

Рост цен на электроэнергию наблюдался и в других европейских странах: в Польше средненедельная цена достигла 92,56 евро/МВтч, в Германии – 70,93 евро/МВтч, в Австрии – 67,97 евро/МВтч.

Между тем, цены, предлагаемые независимыми поставщиками электроэнергии жителям Литвы, остались на том же уровне, что и на предыдущей неделе. Самая низкая фиксированная цена Elektrum Lietuva составила 22,95 цента/кВтч при фиксации ее на 6 месяцев.

Средняя биржевая стоимость электроэнергии Nord Pool по сравнению с предыдущей неделей выросла в 2,1 раза до 55,01 евро/МВтч.

Потребление электроэнергии в регионе Nord Pool на прошлой неделе выросло до 8 298 ГВтч, немного увеличилось и производство – до 8 298 ГВтч.

В странах Балтии потребление электроэнергии за неделю выросло на 4 проц. и составило 506 ГВтч. По сравнению с предыдущей неделей, потребление электроэнергии в Литве выросло на 3 проц. – до 225 ГВтч, в Латвии оно сократилось на 1 проц. до 118 ГВтч, в Эстонии – выросло 11 проц. до 163 ГВтч.

Объем общего производства электроэнергии в странах Балтии на прошлой неделе упал на 12 проц. и составил 362 ГВтч. В Литве было произведено на 26 проц. меньше электроэнергии, чем на предыдущей неделе, – 125 ГВтч, производство в Латвии упало на 7 проц. до 161 ГВтч, в Эстонии, наоборот, оно выросло на 5 проц. – до 76 ГВтч.

За неделю все три страны Балтии вместе произвели 71 проц. общего необходимого им объема электроэнергии. В Литве было произведено 56 проц., в Латвии – 136 проц., в Эстонии – 46 проц. электроэнергии, необходимой стране.

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