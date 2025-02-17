Опрос: в прошлом году упало доверие бизнеса к надзорным органам

Проверкам надзорных органов чаще подвергались крупные предприятия (61 проц.) и предприятия, работающие более 10 лет (34 проц.). В прошлом году было проверено 25 проц. предприятий, работающих до года, – это наибольшее количество проверок таких предприятий за весь период исследования.

Между тем, 36 проц. опрошенных считают, что проводимые органами проверки являются для бизнеса скорее бременем, чем помощью. В 2023 году этот показатель составлял 27 проц.

По данным исследования, в прошлом году зафиксирован самый низкий показатель положительной оценки деятельности надзорных органов за всё последнее десятилетие, при этом заметны и положительные тенденции: растет количество проверок, в плановых проверках все чаще используются контрольные анкеты.

Отмечено, что в прошлом году значительно увеличились сроки проведения проверок по месту предпринимательской деятельности: 71 проц. плановых проверок длился от 2 до 5 часов. Что касается внеплановых проверок, то количество проверок такой продолжительности выросло с 23 проц. в 2023 году до 86 проц. в прошлом году.

Исследование также выявило и положительные тенденции: в прошлом году в 74 проц. случаев предприятиям заблаговременно сообщили о предстоящей проверке, что на 17 процентных пунктов больше, чем в 2023 году. Это помогло бизнесу подготовиться: подготовить необходимые документы, спланировать ресурсы, объем работ.