Опрос: в крупных вильнюсских компаниях почти 87% работодателей используют гибридную модель работы

Newsec опросив предприятия, в которых работает почти 17 тыс. сотрудников, выяснили, что около 87% арендаторов офисов в Вильнюсе используют гибридную модель работы: все чаще предлагается возможность работать удаленно или из выбранной локации в течение 1-3 рабочих дней. Одной из основных причин изменений является мотивация сотрудников.
"В Литве возвращение работников в офисы в основном инициируют работодатели. Если компания рассматривает возможность смены офиса, она должна сделать выбор таким образом, чтобы новое рабочее место мотивировало людей. Критериями привлекательности рабочего места сегодня являются местонахождение бизнес-центра, окружающая его инфраструктура, спектр услуг, предлагаемых в офисных зданиях и вокруг них, удобство общественного транспорта и количество парковочных мест", - отмечает руководитель группы Newsec в Литве Юргита Рагайше.
Офисы, построенные в центральных районах города, вписываются в эффективно развитую городскую инфраструктуру, обеспечивают привлекательность для компаний и удобство для их сотрудников.
Еще одним важным фактором мотивации сотрудников, который учитывают руководители компании, является более продуктивное взаимное общение, социализация, усиление командной работы, общая вовлеченность в выполнение задач и продуктивность.
В результате этой тенденции количество рабочих мест в больших и открытых офисных помещениях сокращается. В последних планах бизнес-центров предусмотрены помещения другого назначения, например помещения для встреч, или создаются большие кабинеты (6–10 мест).
В нынешних условиях рынка недвижимости рабочих мест в офисах создается приблизительно на 15% меньше по сравнению с численностью сотрудников. По данным Newsec, это является следствием гибридной работы, к которой сотрудники относятся положительно.
"Сегодня рабочие пространства ориентированы на командную работу, встречи и общий досуг. Арендаторы планируют офисные помещения индивидуально, поэтому важнейшим критерием остается гибкость помещений здания и их легкая адаптация к различным потребностям", — говорит Ю. Рагайше.
Другим важным критерием при выборе офиса для аренды, по мнению Newsec, является стоимость аренды, в которую входит не только плата за помещение, но также стоимость оборудования и дополнительные сборы.