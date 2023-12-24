Опрос: в крупных вильнюсских компаниях почти 87% работодателей используют гибридную модель работы

Newsec опросив предприятия, в которых работает почти 17 тыс. сотрудников, выяснили, что около 87% арендаторов офисов в Вильнюсе используют гибридную модель работы: все чаще предлагается возможность работать удаленно или из выбранной локации в течение 1-3 рабочих дней. Одной из основных причин изменений является мотивация сотрудников.

"В Литве возвращение работников в офисы в основном инициируют работодатели. Если компания рассматривает возможность смены офиса, она должна сделать выбор таким образом, чтобы новое рабочее место мотивировало людей. Критериями привлекательности рабочего места сегодня являются местонахождение бизнес-центра, окружающая его инфраструктура, спектр услуг, предлагаемых в офисных зданиях и вокруг них, удобство общественного транспорта и количество парковочных мест", - отмечает руководитель группы Newsec в Литве Юргита Рагайше.