Опрос: среди жителей стран Балтии литовцы меньше всего жалуются на инфляцию

По данным опроса, 41 проц. литовцев не ощущает никаких изменений в своей покупательной способности, повышение цен сократило финансовые возможности для 31 проц. респондентов в Литве, а также 39 проц. в Латвии и 53 проц. в Эстонии.

Большинство респондентов в каждой из стран Балтии говорят, что все еще высокие процентные ставки по кредитам не повлияли на их финансы. Наибольшая доля тех, кто так считает, в Латвии – 53 проц., Литве – 52 проц. и Эстонии – 47 проц.

Наиболее оптимистичны в отношении роста зарплат также жители Литвы – 31 проц. респондентов считает, что их зарплаты вырастут в ближайшие 12 месяцев, в этом убеждены 28 проц. жителей Латвии и 23 проц. в Эстонии.