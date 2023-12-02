Опрос по заказу Lidl : сколько денег потратим на рождественские подарки, и как при этом сэкономить?

Руководитель по коммуникации Lidl Lietuva Антанас Бубнялис рассказывает, о чём говорят результаты проведённого опроса, а также даёт несколько советов о том, как можно снизить расходы, сэкономить и, проявив находчивость, порадовать своих близких.
"Несмотря на то, что в начале года финансовые прогнозы экспертов в области экономики на осень и зиму не были слишком радостными, тем не менее, большинство покупателей планируют в этом году потратить на подарки аналогичные прошлогодним или даже немного большие суммы. Такой вариант выбрали 43 % опрошенных", — говорит А. Бубнялис, комментируя результаты последнего репрезентативного опроса, проведённого компанией Norstat по заказу Lidl Lietuva.
21 % респондентов намерены выделить на подарки денег меньше, чем в прошлом году, а 3 % — значительно больше. Увеличивать расходы на рождественские подарки меньше всего склонны лица в возрасте 45–64 лет (2 % опрошенных в данной возрастной группе).
5 % участников опроса признались, что вообще не планируют в этом году покупать подарки. Большинство из тех, кто не намерен покупать подарки, относятся к старшей возрастной группе (65–74 лет).
Больше всех планируют потратить клайпедчане
По данным опроса, в этом году жители Литвы планируют потратить на рождественские подарки различные суммы. Большинство опрошенных, т. е. 17 %, намерены выделить на подарки 101–150 евро. Данную сумму чаще всего упоминали лица в возрасте 25–34 лет (22 % респондентов данной возрастной группы).
По 16 % опрошенных утверждали, что потратят на подарки 51–100 и 151–200 евро, 10 % — 0–50 евро, 12 % — 201–300 евро, 4 % — 301–400 евро, 5 % — более 400 евро, а 21 % утверждали, что не знают, какую сумму выделят на подарки.
"Большинство жителей столицы намерены выделить на подарки несколько более скромные суммы, чем жители других крупных городов. Виленчане планируют покупки стоимостью 51–100 евро (20 % опрошенных). В Каунасе большинство респондентов намерено выделить на подарки 101–150 евро (20 % опрошенных), в Клайпеде — 151– 200 евро (21 %)", — заметил А. Бубнялис.
Недорогие и качественные подарки
Недорогие, но качественные подарки можно найти и в магазинах Lidl. Товары, отличающиеся неожиданным вкусом, высоким качеством и привлекательной ценой, удивят даже самых разборчивых родственников и друзей. Такими качествами отличаются продукты питания линейки Deluxe с ассортиментом от мясных и рыбных продуктов и даров моря до специй и соусов, от закусок до готовых к употреблению десертов, а также различных продуктов продолжительного хранения, консервированных, вакуумированных и замороженных изделий.
Любителей сладостей стоит побаловать сладкими подарками от Favorina с ассортиментом от шоколада, кексов и пирогов до усиливающего радость от ожидания праздника Адвент-календаря.
"Сладкий или другой съедобный подарок может стать спасением, когда не знаешь, что подарить, так как он совершенно универсален. Однако в магазинах Lidl можно найти подарки и для любящих мастерить пап, и для не представляющих себе жизнь без активного досуга мам, а также для модниц-сестёр или любящих готовить братьев. Хорошие и, главное, недорогие, но качественные предложения найдутся для всех, а если начать планировать и искать подарки заранее, то можно дополнительно сэкономить во время акций, при этом избежав переживаний от поиска подарков в последнюю минуту. Именно поэтому мы начали рождественскую торговлю ещё в начале ноября, стремясь помочь планирующим покупки клиентам обойтись без дополнительного финансового стресса", — говорит А. Бубнялис.
Магазины Lidl также предлагают немало идей подарков для самых маленьких. В этом году в них особенно широкий выбор качественных и безопасных игрушек — от пазлов, лошадей-качалок и детских велосипедов до наборов модельных железных дорог, кухонь и кукольных домиков.
"Все предлагаемые Lidl деревянные игрушки покрыты безопасными материалами, не содержащими растворителей лаками и красками на водной основе, при этом игрушки производятся из сертифицированной древесины, выращенной в лесах под ответственным управлением. Так что, приобретая для малышей наши игрушки, можете быть уверены в их безопасности", — говорит А. Бубнялис.
Подарки, сделанные своими руками, всегда излучают особое тепло
Тем не менее, применив фантазию и творческие способности, либо немного «покопавшись» в Интернете, можно почерпнуть различные идеи изготовления подарков своими руками.
"И, хотя сделанные своими руками подарки с первого взгляда могут показаться достаточно простыми, на самом деле они обладают особой ценностью, так как в них вы вкладываете своё время, заботу и мысли о людях, которым они предназначены. А качественные товары, необходимые для изготовления подарков, можно недорого приобрести в магазинах Lidl", — уверяет А. Бубнялис.
Самые популярные съедобные подарки, изготавливаемые дома, — это различные виды печенья, пироги, домашние мюсли, смеси специй и даже чай. Домашний чай можно приготовить, смешав зелёный или чёрный чай с различными специями или сухофруктами.
Те, у кого есть дети, могут основать традицию изготовления своими руками рождественских игрушек, т. е. рисовать их, лепить, делать из палочек корицы, долек сушёных апельсинов или печенья.
Любители вязания могут порадовать близких собственноручно связанными шарфами, шапками или перчатками, а умеющие рисовать — своими картинами, открытками или закладками для книг. Тёплые и уютные подарки ручной работы — сделанная дома свечка, мыло, бомбочка для ванны, а о совместно прожитых мгновениях напомнит оформленная в рамку фотография или фотоальбом.
В настоящее время в Литве работает 71 магазин Lidl в следующих городах: Вильнюс, Каунас, Клайпеда, Шяуляй, Алитус, Мариямполе, Кедайняй, Тельшяй, Кретинга, Мажейкяй, Таураге, Йонава, Паневежис, Укмерге, Утена, Плунге, Паланга, Электренай, Висагинас, Шилуте, Радвилишкис, Вилкавишкис, Друскининкай, Рокишкис, Кайшядорис и Неменчине.