2025.04.17 07:00

Опрос: недвижимость остается самым популярным инвестиционным инструментом

 
ELTA
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Vilnius
Vilnius
ФОТО: Jonas Balčiūnas | Elta

Недвижимость остается самым популярным инвестиционным инструментом в странах Балтии. Опрос жителей, инициированный банком Citadele, показывает, что, если бы у них были свободные деньги, каждый второй респондент приобрел бы недвижимость.

По данным исследования, по сравнению с 2024 годом число людей, желающих инвестировать в недвижимость, сократилось. Этот вариант выбрали бы 61% литовцев, 57% латвийцев и 64% эстонцев.

„Однако по мере увеличения предложения инвестиционных инструментов, повышения уровня финансовой грамотности населения, а также по мере того, как вложения в ценные бумаги приносят сопоставимую среднегодовую доходность с той, которую можно было бы получить, продав объект недвижимости, люди активнее присматриваются к другим инвестиционным возможностям. Это также отражается в 13% снижении популярности недвижимости в опросе за год“, - цитируется в пресс-релизе руководитель литовского филиала банка Citadele Дарюс Бурдайтис.

Опрос показал, что 18% литовцев, 21% латвийцев и 25% эстонцев инвестировали бы в акции, облигации или другие ценные бумаги, в то время как еще 19%литовцев и эстонцев и 13% латвийцев выбрали бы инвестирование в фонды.

Литовцы по-прежнему наиболее вяло выбирали накопление средств в пенсионных фондах третьей ступени или по договорам инвестиционного страхования жизни. Только 15% опрошенных выбрали бы этот вариант.

По данным опроса, 16% респондентов в Литве, 25% в Латвии и 23% в Эстонии в качестве инвестиций выбрали бы золото и другие драгоценные металлы. Еще 5% литовцев, 9% латвийцев и 7% эстонцев инвестировали бы в криптовалюты, а 8% литовцев, 9% латвийцев и 12% эстонцев инвестировали бы в ценные вещи или произведения искусства.

Репрезентативный опрос жителей стран Балтии был проведен исследовательским агентством Norstat в марте 2025 года. В странах Балтии посредством онлайн-опроса было опрошено не менее чем по 1000 жителей в возрасте от 18 до 74 лет.

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