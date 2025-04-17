Опрос: недвижимость остается самым популярным инвестиционным инструментом

„Однако по мере увеличения предложения инвестиционных инструментов, повышения уровня финансовой грамотности населения, а также по мере того, как вложения в ценные бумаги приносят сопоставимую среднегодовую доходность с той, которую можно было бы получить, продав объект недвижимости, люди активнее присматриваются к другим инвестиционным возможностям. Это также отражается в 13% снижении популярности недвижимости в опросе за год“, - цитируется в пресс-релизе руководитель литовского филиала банка Citadele Дарюс Бурдайтис.

По данным исследования, по сравнению с 2024 годом число людей, желающих инвестировать в недвижимость, сократилось. Этот вариант выбрали бы 61% литовцев, 57% латвийцев и 64% эстонцев.

Опрос показал, что 18% литовцев, 21% латвийцев и 25% эстонцев инвестировали бы в акции, облигации или другие ценные бумаги, в то время как еще 19%литовцев и эстонцев и 13% латвийцев выбрали бы инвестирование в фонды.

Литовцы по-прежнему наиболее вяло выбирали накопление средств в пенсионных фондах третьей ступени или по договорам инвестиционного страхования жизни. Только 15% опрошенных выбрали бы этот вариант.