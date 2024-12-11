Опрос Citadele: 35% литовцев ожидают повышения зарплат в следующем году

„Обусловлено тем, что наша экономика является самой сильной, и лучшим аспектом является то, что наша экономика выглядит сильной сразу в нескольких областях. У нас очень впечатляющий промышленный рост, и, как ни странно, в то время как немецкая промышленность падает, наше промышленное производство растет. (...) Еще у нас есть неплохой сектор розничной торговли“, — пояснил А. Изгородин.