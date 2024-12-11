2024.12.11 11:16

Опрос Citadele: 35% литовцев ожидают повышения зарплат в следующем году

 
Pinigai
Pinigai
ФОТО: Shutterstock

Как показали результаты опроса, проведенного банком Citadele в июне и декабре 2024 года, ожидания населения Литвы относительно экономических перспектив страны являются лучшими среди стран Балтии. В декабре 35 проц. опрошенных, по сравнению с 31 проц. в июне, заявили, что ожидают повышения зарплат в следующем году.

„Я думаю, что на данный момент на рынке труда, что касается отношений между работниками и работодателями, переговорная сила находится на стороне работников. (...) У нас экономический рост, у нас очень длительная долгосрочная безработица, бизнес знает, что очень сложно привлечь работников и, соответственно, предприятия повышают заработную плату, но и финансовое положение самих предприятий очень хорошее“, – заявил экономист банка Citadele Александр Изгородин журналистам.

Опрос также показал значительный рост ожиданий относительно улучшения финансового положения населения. В декабре 28 проц. опрошенных выразили надежду на улучшение ситуации, тогда как в июне так считали 19,1 проц. Литва также является единственной из стран Балтии, где жители больше ожидают улучшения финансового положения, чем ухудшения.

„Обусловлено тем, что наша экономика является самой сильной, и лучшим аспектом является то, что наша экономика выглядит сильной сразу в нескольких областях. У нас очень впечатляющий промышленный рост, и, как ни странно, в то время как немецкая промышленность падает, наше промышленное производство растет. (...) Еще у нас есть неплохой сектор розничной торговли“, — пояснил А. Изгородин.

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