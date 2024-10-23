Опрос Центробанка Литвы: растет спрос на кредиты, улучшаются ожидания относительно цен на недвижимость

По данным опроса, в третьем квартале 2024 г. банки, по сути, не изменили стандарты бизнес-кредитования, фиксировалось лишь незначительное ужесточение условий кредитования. Тем не менее, спрос на бизнес-кредиты вырос впервые с середины 2022 года.
Ожидания банков относительно цен на жилую и коммерческую недвижимость также улучшаются – большинство банков не ожидают снижения цен на недвижимость. За квартал также снизилась доля банков, замечающих дисбаланс на рынках недвижимости.
„По мнению банков, будущие финансовые перспективы всех секторов бизнеса и граждан –стабильные или улучшающиеся, ожидается дальнейшее повышение спроса на кредиты. Важно и то, что все меньше и меньше банков видят дисбалансы на рынках жилой и коммерческой недвижимости, а их ожидания относительно цен на недвижимость улучшаются“, – цитируется старший экономист Отдела макропруденциального анализа Департамента финансовой стабильности Центробанка Литвы Довидас Подерис в пресс-релизе.
На спрос на бизнес-кредиты положительно повлияли проводимые компаниями капитальные инвестиции и снижение процентных ставок. Шесть банков ожидают продолжения роста спроса на новые кредиты в ближайшем квартале во всех сегментах бизнес-кредитования, четыре банка – что он останется стабильным.
Ни один банк не ожидает ужесточения стандартов банковского кредитования, а один банк ожидает незначительного смягчения в последнем квартале 2024 года. Доля отклоненных кредитных заявок также существенно не изменилась.
„Стандарты потребительских и других кредитов домохозяйствам немного смягчились впервые с конца 2021 года, дальнейшего смягчения стандартов этого кредитования в конце года банки не ожидают“, – говорится в сообщении Центробанка Литвы.
Оценивая цены на жилую недвижимость и их возможные изменения, четверть банков ожидают спад цен на жилье в старом жилом фонде до 5 проц. 38 проц. банков ожидают 5-процентный роста цен в старом жилом фонде, в новом жилом фонде – 25 проц. банков.
Треть опрошенных банков видят дисбаланс на рынке коммерческой недвижимости – как минимум со второго квартала 2023 года. 75 проц. банков видят дисбаланс на рынке жилой недвижимости, но эта доля является самой низкой с первого квартала 2021 года.
В сентябре Центробанк Литвы провел опрос шести действующих в Литве коммерческих банков и четырех филиалов иностранных банков.