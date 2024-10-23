Опрос Центробанка Литвы: растет спрос на кредиты, улучшаются ожидания относительно цен на недвижимость

По данным опроса, в третьем квартале 2024 г. банки, по сути, не изменили стандарты бизнес-кредитования, фиксировалось лишь незначительное ужесточение условий кредитования. Тем не менее, спрос на бизнес-кредиты вырос впервые с середины 2022 года.

Ожидания банков относительно цен на жилую и коммерческую недвижимость также улучшаются – большинство банков не ожидают снижения цен на недвижимость. За квартал также снизилась доля банков, замечающих дисбаланс на рынках недвижимости.