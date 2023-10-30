Оппозиция обратилась в Генпрокуратуру Литвы: есть подозрение, что руководство ESO нажилось на переплатах жителей

"Не секрет, что правление ESO по результатам работы выплатило себе "бонусы". Однако на рост показателей ESO в 2018-2021 годах также повлияла и огромная переплата клиентов компании за услуги. Так что, похоже, что дивиденды оказались гораздо выше, чем должны были быть. Люди принесли компании деньги за услуги, которых они не получили, а руководство ESO предположительно расценило это как рост результатов деятельности и часть денег положило себе в карман в качестве приза. Однако никакого успеха не было – потребителей просто обманули", – комментирует Г. Палуцкас.