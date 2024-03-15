Omniva LT увольняет 66 сотрудников

Об увольнении сотрудников группы Служба занятости была проинформирована 8 марта.
Компания, которой управляет эстонская Eesti Post, работает с 2005 года, ее штаб-квартира в настоящее время находится в Вильнюсе.
По данным Реестра юридических лиц Omniva LT в 2022 году получила 26,2 млн евро выручки, заработала 1,2 млн евро чистой прибыли.
По данным Государственного фонда социального страхования (Содра) на 14 марта в компании работало 484 сотрудника, средняя зарплата которых в январе составляла 1759,52 евро (около 1130 евро "на руки").
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