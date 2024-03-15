Omniva LT увольняет 66 сотрудников

Об увольнении сотрудников группы Служба занятости была проинформирована 8 марта.

Компания, которой управляет эстонская Eesti Post, работает с 2005 года, ее штаб-квартира в настоящее время находится в Вильнюсе.

По данным Реестра юридических лиц Omniva LT в 2022 году получила 26,2 млн евро выручки, заработала 1,2 млн евро чистой прибыли.