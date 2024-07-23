2024.07.23 11:41

Около выставочного центра Litexpo построят жилой квартал

 
ru.DELFI.lt
Litexpo, parodų centras, parodų rūmai
Litexpo, parodų centras, parodų rūmai
ФОТО: Augustas Didžgalvis

Застройщик Realco, который в 2022 г. купил 2,4 га земли рядом с выставочным центром Litexpo в Вильнюсе, планирует построить квартал из 700 квартир среднего класса, сообщает портал Verslo žinios.

Проектируют три многоквартирных дома, которые будут состоять из отдельных корпусов, в домах будет 260, 177 и 199 квартир. Предусмотрено 38 коммерческих помещений и 493 места для автомобилей, 140 для велосипедов.

Глава компании Юлюс Довидонис сказал, что пока не решается говорить об инвестициях и сроках строительства, поскольку эти процессы сложно прогнозировать.

„Одобрение проекта мы надеемся получить во втором квартале 2025 г. От этого будет зависеть начало продаж и строительства. Об инвестициях говорить пока рано“, – сказал Довидонис Verslo žinios.

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