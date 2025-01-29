Около Вильнюсского муниципалитета – акция протеста против повышения цен на билеты

„Сегодня мы собрались здесь у Вильнюсского муниципалитета, поскольку не согласны с тем, чтобы расходы на расширение и совершенствование общественного транспорта легли на плечи самых уязвимых групп“, – сказала представитель Fridays for Future.

„Администрация муниципалитета предлагает поднять плату за месячный билет до 45 евро. Это намного больше, чем в других городах Европы, где в цену билета нередко входит и возможность пользоваться метро, трамваем и пригородными автобусами, а также ночными автобусами, которые ездят каждый час“, – отметила она.

Председатель профсоюза 1 мая Томас Марцинкявичюс-Баронас сказал, что сейчас цены на общественный транспорт в Вильнюсе соответствуют его качеству.