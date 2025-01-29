Около Вильнюсского муниципалитета – акция протеста против повышения цен на билеты

„Сегодня мы собрались здесь у Вильнюсского муниципалитета, поскольку не согласны с тем, чтобы расходы на расширение и совершенствование общественного транспорта легли на плечи самых уязвимых групп“, – сказала представитель Fridays for Future.
„Администрация муниципалитета предлагает поднять плату за месячный билет до 45 евро. Это намного больше, чем в других городах Европы, где в цену билета нередко входит и возможность пользоваться метро, трамваем и пригородными автобусами, а также ночными автобусами, которые ездят каждый час“, – отметила она.
Председатель профсоюза 1 мая Томас Марцинкявичюс-Баронас сказал, что сейчас цены на общественный транспорт в Вильнюсе соответствуют его качеству.
„Вильнюсский общественный транспорт - средненький, но пока он хотя бы доступный. Я не думаю, что есть за что платить больше 60 центов, это его нынешняя цена. Как основные работодатели вильнюсского мэра и Judu, мы должны сказать „нет“, нам такая сделка не подходит“, – подчеркнул он.
Марцинкявичюс-Баронас сказал, что если такие планы поддержат, то акции протеста будут проводить чаще и обсудят альтернативные формы протеста, например, будут ездить „зайцем“.
„В июле еще посмотрим. Может, все договоримся и будем ездить „зайцем“, ничего не будем платить в знак протеста“, – сказал он.
По словам представителя движения Fridays for future, решение муниципалитета побудит жителей пересесть на автомобили. „Представлю печальную статистику. Во-первых, 38% газов, вызывающих парниковый эффект, в Вильнюсе производит транспорт. Во-вторых, из-за загрязнений воздуха в литовских городах умирает 3000 жителей в год“, – сказала она.
Компания Judu просит повысить стоимость разового 30-минутного билета с 65 центов до 1,25 евро, а 60-минутного — с 90 центов до 1,75 евро. Цена месячного проездного билета увеличится на 16 евро и составит 45 евро. (только по рабочим дням с 26 до 40 евро).
Цену на дневной билет просят поднять до 7,5 евро, 3-дневный – 13,5 евро, 3-месячный – 125 евро, 12-месячный – 480 евро.
Планируют ввести новые билеты – семейный, групповой, для больших групп и на две поездки.