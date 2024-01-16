Около столичного торгового центра Akropolis построят новое здание

Сообщается, что в новом здании будет действовать магазин Sportland. В строительство здания Akropolis Group инвестирует около 1 млн. евро. Здание появится на месте временных построек, между 4 и 6 входами в ТЦ. Строительство займет около 4 месяцев.

Строительство нового здания не повлияет ни на работу Sportland, ни на работу ТЦ Akropolis – все магазины и места предоставления услуг будут работать в обычном порядке. Рядом с новым зданием будет парковка на 11 автомобилей.