Около Шальчининкского КПП регулируют движение грузовиков

По данным министерства, при сотрудничестве с полицией и АО "Присмотр за дорогами" (Kelių priežiūra) планируется учредить мобильный пост недалеко от Шальчининкай. Также будут установлены временные знаки. Грузовые автомобили уберут с дороги A15, которая представляет собой основную артерию сообщения между Шальчининкай и Вильнюсом, на обочину менее оживленной дороги.