2024.05.13 11:39

Около горы Таурас построят бизнес-центр, уберут 69 деревьев

 
ru.DELFI.lt
Tauro kalnas
Tauro kalnas
ФОТО: Sauliaus Žiūros nuotrauka

АО Panevėžio statybos trestas осуществляет проект по строительству административного здания на ул. В.Кудиркос, 14, в Вильнюсе. ,Для осуществления проекта будут удалены деревья, пишет портал madeinvilnius.lt.

На участке и на границе с ним растет 69 деревьев, из них 16 находятся под охраной, 48 - нет, а 5 - инвазивные виды. На участке и рядом с ним удалят 15 охраняемых деревьев. Удаление этих деревьев будет компенсировано – вместо удаленных деревьев посадят новые. На участке планируют посадить деревья и кусты. При подаче заявки на удаление деревьев подсчитают и стоимость компенсации.

Обсуждение проекта с жителями состоится 15 мая 2024 г. в 17 ч. в зале гимназии им. Й.Басанавичюса, на ул. С.Конарскё, 27.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии