Около горы Таурас построят бизнес-центр, уберут 69 деревьев

На участке и на границе с ним растет 69 деревьев, из них 16 находятся под охраной, 48 - нет, а 5 - инвазивные виды. На участке и рядом с ним удалят 15 охраняемых деревьев. Удаление этих деревьев будет компенсировано – вместо удаленных деревьев посадят новые. На участке планируют посадить деревья и кусты. При подаче заявки на удаление деревьев подсчитают и стоимость компенсации.
Обсуждение проекта с жителями состоится 15 мая 2024 г. в 17 ч. в зале гимназии им. Й.Басанавичюса, на ул. С.Конарскё, 27.
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