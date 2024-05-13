Около горы Таурас построят бизнес-центр, уберут 69 деревьев

На участке и на границе с ним растет 69 деревьев, из них 16 находятся под охраной, 48 - нет, а 5 - инвазивные виды. На участке и рядом с ним удалят 15 охраняемых деревьев. Удаление этих деревьев будет компенсировано – вместо удаленных деревьев посадят новые. На участке планируют посадить деревья и кусты. При подаче заявки на удаление деревьев подсчитают и стоимость компенсации.