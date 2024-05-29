2024.05.29 12:05

Около бастиона в Вильнюсе начался снос насосной станции

 
ru.DELFI.lt
Siurblines griovimas
Siurblines griovimas
ФОТО: madeinvilnius.lt

28 мая около бастиона в Старом городе столице начался снос насосной станции, построенной в советское время. Насосная станция находится между бастионом оборонительной стены и лестницей имени Чеслова Милоша, пишет портал madeinvilnius.lt.

Согласно предоставленной информации, проводят реконструкцию теплосетей, которая завершится к концу текущего года. Строитель: АО „Вильнюсские теплосети. Генеральный подрядчик: ЗАО Realco statyba.

17 мая с обществом обсуждали поправки к проекту. Вторично был представлен проект многоквартирного дома по адресу ул. Майронё, 27А. Насосную реконструируют в жилой дом .

Сообщается, что в доме будет два подземных этажа и один этаж над землей. На этажах -1 и 1 будут три большие квартиры.

Напомним, что муниципалитет одобрил этот проект в 2022 году.

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