Около бастиона в Вильнюсе начался снос насосной станции

Согласно предоставленной информации, проводят реконструкцию теплосетей, которая завершится к концу текущего года. Строитель: АО „Вильнюсские теплосети. Генеральный подрядчик: ЗАО Realco statyba.
17 мая с обществом обсуждали поправки к проекту. Вторично был представлен проект многоквартирного дома по адресу ул. Майронё, 27А. Насосную реконструируют в жилой дом .
Сообщается, что в доме будет два подземных этажа и один этаж над землей. На этажах -1 и 1 будут три большие квартиры.
Напомним, что муниципалитет одобрил этот проект в 2022 году.