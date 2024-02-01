Официально: магазин IKEA снизил цены

"Наша цель - создание более приятного быта для большинства, мы хотим, чтобы больше жителей Литвы могли позволить себе функциональные, эстетичные и устойчивые вещи. Как в Литве, так и в других странах IKEA старается приспособиться к изменению ситуации на рынке и снижать цены, как только появляется такая возможность", – сказала Йолита Юодзявичене, представитель IKEA в Литве.
С 1 февраля в физическом и электронном магазине IKEA в Литве снижаются цены.
Подешевеет более 1000 товаров разных категорий: от диванов и кресел до деталей интерьера. Например, ящик DRÖNA будет стоить 2,99 евро (прежняя цена – 3,99 евро), занавески HILJA – 14,99 евро (прежняя цена – 19,99 евро), детское кресло KRITTER – 15 евро (прежняя цена – 20 евро), комод MALM – 44,99 евро (прежняя цена – 54,99 евро),письменный стол MICKE – 79 евро (прежняя цена – 99 евро).
По словам Юодзявичене, IKEA регулярно пересматривает цены на товары, чтобы их могли себе позволить больше людей.