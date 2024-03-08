Официальная безработица в Литве составила 9,3 %

В феврале зарегистрировалось 20,9 тыс. новых клиентов, но их количество было на 21,4 проц. (на 5,7 тыс.) меньше, чем в январе 2023 г., и на 0,1 проц. меньше, чем месяц назад.

За оба месяца этого года работодатели объявили по 13 тысяч. вакансий, однако в феврале их было зарегистрировано на 900 больше, чем за аналогичный период 2023 г. Этот рост был обусловлен более высоким спросом на рабочую силу в сферах торговли (на 300 вакансий больше), обрабатывающей промышленности (200), транспорта и хранения (100) и в учреждениях здравоохранения (200).

Интенсивнее велся поиск квалифицированных и неквалифицированных рабочих в сфере строительства (рабочих дорожных служб, ремонтников дорог, бетонщиков, каменщиков, штукатуров, неквалифицированных инженерно-строительных рабочих), операторов землеройных машин и мобильных операторов сельского и лесного хозяйств (трактористов, экскаваторщиков).