ОЭСР: Литва находится в числе всего нескольких стран, которые столкнутся с таким демографическим кризисом

„Частное потребление сохранилось и продолжает быть основной причиной роста экономики. Этому будет способствовать и быстрый рост зарплат“, – сказала Коске.
По данным ОЭСР, в 2023 г. рост ВВП Литвы составил всего 0,3%, в 2024 г. – 2,7%, а в 2026 г. прогнозируют 2,8%.
Вице-министр финансов Криступас Вайтекунас акцентировал, что в основе такого роста лежит внутренний и внешний спрос, растущие инвестиции и устойчивый рынок труда. Однако он напомнил, что мы должны быть готовы к рискам, таким как – ограничение международной торговли, геополитическое напряжение и демографические вызовы.
В ближайшие 25 лет популяция жителей Литвы сократится на 20%, а число работоспособного населения сократится на треть. По данным ОЭСР, чтобы снизить серьезное влияние такого сокращения жителей на госдолг, необходимо оптимизировать государственный сектор, повышать налоги и снижать „тень“.
„Литва входит в число всего нескольких стран, которые столкнутся с таким демографическим кризисом“, – сказала Коске.
По подсчетам ОЭСР, расходы, связанные со старением общества, такие как пенсии, в 2045 г. вырастут на 3,6% от ВВП. Коске сказала, что пока долг Литвы один из самых небольших, по сравнению с другими странами ОЭСР, но повышение расходов приведет к его росту.
Коске сказала, что один из способов решения проблемы - повышение пенсионного возраста, но в Литве это сложно применимо из-за низкой продолжительности жизни некоторых групп общества. Поэтому, чтобы люди могли работать дольше, нужно обеспечить более здоровый образ жизни этих групп.
„С 2026 г. пенсионный возраст и мужчин и женщин в Литве будет 65 лет. Однако большая разница в продолжительности жизни мужчин и женщин и а также представителей разных социоэкономических групп означает, что дальнейшее повышение пенсионного возраста может быть сложно осуществимым“, – сказала она.
„Чтобы появилась возможность работы людей старшего возраста, нужно сделать так, чтобы у них было более крепкое здоровье. Плохое здоровье у людей старшего возраста связано с болезнями, которых можно избежать, с плохим питанием, употреблением алкоголя и низкой физической активностью. Налоги и регулирование могут способствовать тому, что вредные вещества станут недоступными“, – продолжила Коске.
„Госсектор в Литве больше, чем в других странах ОЭСР, а зарплаты в нем на 10% выше, чем в частном“, – назвала она еще одну проблему.
Кроме того, aдоходы государства за счет налогов ниже средних в ОЭСР, всего 35% от ВВП, поэтому нужно повышать некоторые налоги. Она выделила налог на недвижимое имущество, который в Литве очень низкий – он дает всего 1,6% ВВП.
Кроме того, по данным ОЭСР, Литва должна сокращать „тень“, которая сейчас составляет 20%.