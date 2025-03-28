ОЭСР: Литва находится в числе всего нескольких стран, которые столкнутся с таким демографическим кризисом

В ближайшие 25 лет популяция жителей Литвы сократится на 20%, а число работоспособного населения сократится на треть. По данным ОЭСР, чтобы снизить серьезное влияние такого сокращения жителей на госдолг, необходимо оптимизировать государственный сектор, повышать налоги и снижать „тень“.

Вице-министр финансов Криступас Вайтекунас акцентировал, что в основе такого роста лежит внутренний и внешний спрос, растущие инвестиции и устойчивый рынок труда. Однако он напомнил, что мы должны быть готовы к рискам, таким как – ограничение международной торговли, геополитическое напряжение и демографические вызовы.

По данным ОЭСР, в 2023 г. рост ВВП Литвы составил всего 0,3%, в 2024 г. – 2,7%, а в 2026 г. прогнозируют 2,8%.

„Частное потребление сохранилось и продолжает быть основной причиной роста экономики. Этому будет способствовать и быстрый рост зарплат“, – сказала Коске.

„Литва входит в число всего нескольких стран, которые столкнутся с таким демографическим кризисом“, – сказала Коске.

По подсчетам ОЭСР, расходы, связанные со старением общества, такие как пенсии, в 2045 г. вырастут на 3,6% от ВВП. Коске сказала, что пока долг Литвы один из самых небольших, по сравнению с другими странами ОЭСР, но повышение расходов приведет к его росту.

Коске сказала, что один из способов решения проблемы - повышение пенсионного возраста, но в Литве это сложно применимо из-за низкой продолжительности жизни некоторых групп общества. Поэтому, чтобы люди могли работать дольше, нужно обеспечить более здоровый образ жизни этих групп.