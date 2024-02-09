Одним из способов финансирования оборонных нужд Литвы может стать повышение налога на прибыль для крупного бизнеса

"Сначала мы поговорим с бизнесом. И если не найдем других путей, то (повышение налога на прибыль предприятий) станет необходимостью. Мы и сейчас это предлагаем, но нынешняя власть почему-то этого не хочет. Но перед выборами начинают объяснять, что нужно поднять налоги для людей, многие из которых живут от зарплаты до зарплаты или от пенсии до пенсии. (...) Мы это точно не поддержим и здесь не о чем говорить", – сказала в пятницу В. Блинкявичюте Žinių radijas.
"Я не говорю о малых или средних предпринимателях, у которых прибыль мала или ее вообще нет. Речь идет о крупном бизнесе, где прибыли огромные и можно договориться, искать пути", добавила она.
Также председатель социал-демократов напомнила, что налог на прибыль в Литве самый низкий по сравнению с соседями, поэтому неизбежно придется задуматься о его повышении, обеспечив тем самым поддержку государства со стороны бизнеса.
"Сейчас налог на прибыль в Литве самый низкий по сравнению с соседними странами, такими как Эстония или Польша. Там налог на прибыль составляет 20 проц., а в Литве – всего 15 проц. И, судя по всему, неизбежно придется договариваться с социально ответственными бизнесменами, которые действительно понимают, помогают в будущем и будут помогать государству, по вопросу повышения налога на прибыль", – пояснила она.
В последнее время политики страны обсуждают необходимость увеличения финансирования нужд национальной обороны.
Министр национальной обороны Арвидас Анушаускас заявил, что для реализации поставленных оборонных задач в бюджете следующего года на национальную оборону необходимо выделить на 400 млн евро больше средств.
Премьер-министр Ингрида Шимоните утверждает, что к 2030 году ежегодное финансирование национальной обороны Литвы должно быть увеличено на 0,7 проц. от валового внутреннего продукта (ВВП).
Финансирование национальной обороны в этом году составит 2,75 проц. ВВП.