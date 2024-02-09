Одним из способов финансирования оборонных нужд Литвы может стать повышение налога на прибыль для крупного бизнеса

"Сначала мы поговорим с бизнесом. И если не найдем других путей, то (повышение налога на прибыль предприятий) станет необходимостью. Мы и сейчас это предлагаем, но нынешняя власть почему-то этого не хочет. Но перед выборами начинают объяснять, что нужно поднять налоги для людей, многие из которых живут от зарплаты до зарплаты или от пенсии до пенсии. (...) Мы это точно не поддержим и здесь не о чем говорить", – сказала в пятницу В. Блинкявичюте Žinių radijas.

"Я не говорю о малых или средних предпринимателях, у которых прибыль мала или ее вообще нет. Речь идет о крупном бизнесе, где прибыли огромные и можно договориться, искать пути", добавила она.

Также председатель социал-демократов напомнила, что налог на прибыль в Литве самый низкий по сравнению с соседями, поэтому неизбежно придется задуматься о его повышении, обеспечив тем самым поддержку государства со стороны бизнеса.