2025.02.18 14:08

Одна поездка на поезде — две поломки: рекомендуют подать заявление на компенсацию

 
Раминта Ракауске
ru.DELFI.lt
Lietuvos geležinkeliai
Lietuvos geležinkeliai
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Пассажиры, выехавшие из Вильнюса в Ригу на поезде рано утром во вторник, до сих пор не добрались до места назначения. Сообщается, что пассажиры все еще находятся в дороге после поломки поезда. Представители Литовских железных дорог сообщили, что произошло два сбоя в работе поездов, однако в настоящее время пассажиры продолжают поездку и могут подать заявление на компенсацию.

Читатель сообщил, что поезд, направлявшийся в Ригу, выехал из столицы примерно в 7 часов утром, но остановился из-за поломки. „С 7 утра и только в Кедайняй“, — написал читатель о 5-часовой поездке в Кедайняй.

Delfi связался с перевозчиком Литовские железные дороги. Представитель компании Ольга Малашкевичене заверила, что приносит извинения пассажирам, поскольку во время поездки в Ригу произошло две поломки поезда.

„Первый поезд в Вевисе из-за неисправности был заменен резервным поездом, прибывшим из Вильнюса. В Йонаве резервный поезд остановился из-за обледеневшей ступеньки — в случае такой неисправности системы безопасности поезда не позволяют продолжить поездку. Машинист устранил неполадку как можно быстро, и через 20 минут поезд двинулся в сторону Риги“, — сообщила представитель компании.

Она заверила, что компания поддерживает связь со всеми пассажирами поезда. „Для пассажиров, планирующих продолжить путешествие в города Эстонии, забронирован автобус с пересадкой в ​​Тарту и Таллине. Поскольку этот поезд должен был продолжить свой путь из Риги в Валгу, коллеги из Латвии позаботились о том, чтобы этот путь был завершен вовремя на их поезде. К сожалению, технические сбои случаются, но и мы, и наши партнеры в Латвии и Эстонии прилагаем все усилия, чтобы пассажиры добирались до места назначения безопасно и как можно быстрее“, — отметила О. Малашкевичене.

Пассажиры могут подать заявление на компенсацию. Это следует сделать по электронной почте kompensacija@ltglink.lt и прикрепите свой проездной билет.

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