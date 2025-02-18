Одна поездка на поезде — две поломки: рекомендуют подать заявление на компенсацию

Читатель сообщил, что поезд, направлявшийся в Ригу, выехал из столицы примерно в 7 часов утром, но остановился из-за поломки. „С 7 утра и только в Кедайняй“, — написал читатель о 5-часовой поездке в Кедайняй.
Delfi связался с перевозчиком Литовские железные дороги. Представитель компании Ольга Малашкевичене заверила, что приносит извинения пассажирам, поскольку во время поездки в Ригу произошло две поломки поезда.
„Первый поезд в Вевисе из-за неисправности был заменен резервным поездом, прибывшим из Вильнюса. В Йонаве резервный поезд остановился из-за обледеневшей ступеньки — в случае такой неисправности системы безопасности поезда не позволяют продолжить поездку. Машинист устранил неполадку как можно быстро, и через 20 минут поезд двинулся в сторону Риги“, — сообщила представитель компании.
Она заверила, что компания поддерживает связь со всеми пассажирами поезда. „Для пассажиров, планирующих продолжить путешествие в города Эстонии, забронирован автобус с пересадкой в Тарту и Таллине. Поскольку этот поезд должен был продолжить свой путь из Риги в Валгу, коллеги из Латвии позаботились о том, чтобы этот путь был завершен вовремя на их поезде. К сожалению, технические сбои случаются, но и мы, и наши партнеры в Латвии и Эстонии прилагаем все усилия, чтобы пассажиры добирались до места назначения безопасно и как можно быстрее“, — отметила О. Малашкевичене.
Пассажиры могут подать заявление на компенсацию. Это следует сделать по электронной почте kompensacija@ltglink.lt и прикрепите свой проездной билет.