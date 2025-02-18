Одна поездка на поезде — две поломки: рекомендуют подать заявление на компенсацию

Она заверила, что компания поддерживает связь со всеми пассажирами поезда. „Для пассажиров, планирующих продолжить путешествие в города Эстонии, забронирован автобус с пересадкой в ​​Тарту и Таллине. Поскольку этот поезд должен был продолжить свой путь из Риги в Валгу, коллеги из Латвии позаботились о том, чтобы этот путь был завершен вовремя на их поезде. К сожалению, технические сбои случаются, но и мы, и наши партнеры в Латвии и Эстонии прилагаем все усилия, чтобы пассажиры добирались до места назначения безопасно и как можно быстрее“, — отметила О. Малашкевичене.