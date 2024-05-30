2024.05.30 09:55

Один из работающих в Литве банков расширяет возможности банкоматов: карта не потребуется

 
ru.DELFI.lt
Bankomatas
Bankomatas
ФОТО: DELFI / Mindaugas Ažušilis

В банкоматах банка Swedbank внедряют новые функции, отныне можно будет быстрее и удобнее обналичить деньги – банковская карта не потребуется, можно использовать гаджеты.

Безопасность операции обеспечит введение ПИН-кода. Эта функция будет внедряться постепенно, клиентов о действии нового порядка будет информировать зеленая иконка в банкомате и заставка на экране.

"Многие жители Литвы полюбили бесконтактные карты и охотно пользуются их возможностями в магазинах и других местах предоставления услуг – такие расчеты составляют 74% всех расчетов и 57% оборота. Мы надеемся, что новая функция позволит проще осуществлять операции. Это новшество будет удобным для тех, кто связал свою карту со смартфоном или другим гаджетом и не всегда носит с собой банковскую карту", – сказала представитель Swedbank Юрате Гумуляускене.

Сообщается, что клиенты, у которых есть банковская карта Swedbank с функцией бесконтактного расчета, смогут проводить операции в банкомате, не вставляя карту в банкомат, а, просто приложив ее к специальной пиктограмме рядом с клавиатурой.

Воспользоваться этой функцией можно будет и с помощью гаджета с приложением банка (доступны функции проверки остатка счета и обналичивания средств).

Новую функцию уже внедряют в банкоматы Swedbank. Планируется, что к концу 2024 г. она будет действовать в 9 из 10 банкоматах Swedbank, а в 2025 г. - во всех банкоматах Swedbank.

На данный момент у Swedbank есть больше 400 банкоматов по всей Литве.

Новая функция никак не скажется на клиентах, которые привыкли вставлять карту в банкомат, они смогут и впредь пользоваться таким порядком.

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