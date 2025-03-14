Один из крупных банков сообщает: временно нельзя будет использовать банковские карты, пользоваться банкоматами

Главное
С 4.20 до 4.30 ч. (не больше 10 минут):
нельзя рассчитаться за товары и услуги банковскими картами SEB - ни в электронных, ни в физических магазинах.
не будут работать банкоматы SEB.
если будете пользоваться картами других банков, не сможете заплатить за товары и услуги там, где используют терминалы банка SEB.
С 4.00 до 8.00 ч.:
Не будет работать э-банкинг и мобильное приложение SEB.
Нельзя заплатить за товары в э-магазинах, если требуется идентификация через э-банк SEB.
Не получите мгновенные переводы – они будут отклонены.
Рекомендации клиентам
Банк SEB рекомендует клиентам, планирующим расчет или переводы в этот период, позаботиться об альтернативных способах оплаты, например, заранее обналичить деньги или, если это возможно, пользоваться картами других банков.
Зачем проводят обновления систем?
Запланированные работы нужны, чтобы обеспечить безопасную, быструю и надежную работу систем. Банк SEB инвестирует в новые технологии, чтобы клиенты могли пользоваться современными и удобными финансовыми услугами без каких-то сбоев.
Банк заранее приносит клиентам извинения за неудобства и благодарит за понимание.