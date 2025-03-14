2025.03.14 12:18

Один из крупных банков сообщает: временно нельзя будет использовать банковские карты, пользоваться банкоматами

 
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SEB bankomatas
SEB bankomatas
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Один из крупнейших банков Литвы SEB сообщает, что в ночь на 15 марта будут проходить плановые работы в сфере ИТ. Эти обновления помогут обеспечить стабильную и надежную работу банковских услуг в будущем. Поэтому клиенты могут столкнуться с небольшими сбоями в работе систем.

Главное

С 4.20 до 4.30 ч. (не больше 10 минут):

  • нельзя рассчитаться за товары и услуги банковскими картами SEB - ни в электронных, ни в физических магазинах.

  • не будут работать банкоматы SEB.

  • если будете пользоваться картами других банков, не сможете заплатить за товары и услуги там, где используют терминалы банка SEB.

С 4.00 до 8.00 ч.:

  • Не будет работать э-банкинг и мобильное приложение SEB.

  • Нельзя заплатить за товары в э-магазинах, если требуется идентификация через э-банк SEB.

  • Не получите мгновенные переводы – они будут отклонены.

Рекомендации клиентам

Банк SEB рекомендует клиентам, планирующим расчет или переводы в этот период, позаботиться об альтернативных способах оплаты, например, заранее обналичить деньги или, если это возможно, пользоваться картами других банков.

Зачем проводят обновления систем?

Запланированные работы нужны, чтобы обеспечить безопасную, быструю и надежную работу систем. Банк SEB инвестирует в новые технологии, чтобы клиенты могли пользоваться современными и удобными финансовыми услугами без каких-то сбоев.

Банк заранее приносит клиентам извинения за неудобства и благодарит за понимание.

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