Один из крупных банков сообщает: временно нельзя будет использовать банковские карты, пользоваться банкоматами

Один из крупнейших банков Литвы SEB сообщает, что в ночь на 15 марта будут проходить плановые работы в сфере ИТ. Эти обновления помогут обеспечить стабильную и надежную работу банковских услуг в будущем. Поэтому клиенты могут столкнуться с небольшими сбоями в работе систем.