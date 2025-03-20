Обзор Luminor: экономика Литвы почти такого же размера, как экономика Латвии и Эстонии вместе взятых

„Несмотря на значительную неопределенность, Литва растет быстрее всех среди стран Балтии и даже в Европейском союзе. Мы прогнозируем рост на 2,5 проц. в этом году“, - в ходе презентации обзора экономики, организованной Luminor, сказал Ж. Маурицас.
„Он может быть выше – до 3 проц. Но в зависимости от внешних условий он может быть и ниже. Это снижение по сравнению с предыдущим прогнозом, потому что мы видим большую неопределенность в международной обстановке“, - сказал он.
Прогнозируется, что в 2026 году экономика Литвы сохранит аналогичный темп роста – 2,5 проц.
Ранее Luminor прогнозировал, что ВВП страны в 2025 году вырастет на 3 проц., а инфляция достигнет 2,2 проц. Однако, по словам экономиста банка, прогнозируется более высокая инфляция из-за быстрого роста заработной платы, снижения процентных ставок, средств фондов Европейского союза (ЕС) и повышения налогов.
„Возвращение инфляции может омрачить экономические перспективы Литвы, поскольку это снизит рост покупательной способности населения и снизит международную конкурентоспособность Литвы. Например, цены в ресторанах Вильнюса уже достигают около 80 процентов от уровня цен в Стокгольме, тогда как десять лет назад этот уровень составлял всего 38 процентов“, - отметил экономист.
По словам Ж. Маурицаса, средний рост заработной платы в Литве в 2025 году достигнет 9 проц. Уровень безработицы в стране составит 7 проц.
„Мы видим, что рост зарплат у нас значительно быстрее, чем в Латвии и Эстонии. В результате мы выглядим довольно хорошо в европейском контексте“, - сказал Ж. Маурицас.
Экономика Литвы почти такого же размера, как экономика Латвии и Эстонии вместе взятых
Экономист также подчеркнул, что экономики других стран Балтии возвращаются к росту: ожидается, что ВВП Латвии в этом году вырастет на 1 проц., а Эстонии – на 1,4 проц.
По словам Ж. Маурицаса, гораздо более быстрый рост экономики Литвы привел к тому, что в настоящее время ВВП страны составляет 77,8 млрд евро, тогда как ВВП Латвии и Эстонии вместе взятых составляет 79,7 млрд евро. По его словам, в настоящее время экономика Литвы всего на 2 проц. меньше, чем экономика Латвии и Эстонии вместе взятых, а еще в 2019 году разница составляла около 30 проц.
„Экономика Литвы, которая росла последние пять лет, в настоящее время почти равна экономике Латвии и Эстонии вместе взятых“, - пояснил экономист.
„Пять лет назад объем нашей экономики составлял 49,2 млрд евро“, - сказал Ж. Маурицас.
Кроме того, по его словам, Вильнюсский регион, обогнав Таллинский, в 2023 году стал самым богатым регионом в странах Балтии, а средняя зарплата в Каунасе уже выше, чем в Риге.
По данным Luminor, Литва выделяется в контексте Европейского союза (ЕС) своим широким спектром роста.
В Литве, в отличие от многих других стран ЕС, в прошлом году рост продемонстрировали все основные секторы экономики: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и услуги с высокой добавленной стоимостью.