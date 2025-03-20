Обзор Luminor: экономика Литвы почти такого же размера, как экономика Латвии и Эстонии вместе взятых

Экономист также подчеркнул, что экономики других стран Балтии возвращаются к росту: ожидается, что ВВП Латвии в этом году вырастет на 1 проц., а Эстонии – на 1,4 проц.

По словам Ж. Маурицаса, гораздо более быстрый рост экономики Литвы привел к тому, что в настоящее время ВВП страны составляет 77,8 млрд евро, тогда как ВВП Латвии и Эстонии вместе взятых составляет 79,7 млрд евро. По его словам, в настоящее время экономика Литвы всего на 2 проц. меньше, чем экономика Латвии и Эстонии вместе взятых, а еще в 2019 году разница составляла около 30 проц.