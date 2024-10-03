Обновленная студия ELTA – одна из самых современных в странах Балтии: трансляции исключительного качества

Новая студия ELTA позволяет агентству предложить своим клиентам исключительное качество съемки и трансляции пресс-конференций. Новейшее, высококачественное съемочное оборудование и работающая с ним команда с многолетним опытом съемок и телевещания, обеспечат соответствие проведения пресс-конференций самым требовательным стандартам профессионализма. Оборудованная студия является одной из самых современных в странах Балтии, с возможностью съемок и трансляций с использованием трех профессиональных камер.

„ELTA растет и адаптируется к потребностям и ожиданиям рынка. Мы видим, что видеоконтент, его качество, становится одним из важнейших приоритетов и для агентства новостей. Учитывая это, мы оборудовали одну из самых современных студий пресс-конференций в странах Балтии, чтобы мы могли предложить нашим партнерам исключительное качество съемки и трансляции пресс-конференций“, - говорит Юстина Мачюнайте, первый заместитель главного редактора ELTA.