Облака рассеиваются: производитель мебели в Висагинасе ищет 100 работников

„Однако более стабильной ситуации и быстрого роста придется подождать. Причина тому - охлаждение на рынке недвижимости, геополитическая ситуация, поэтому из-за неопределенности люди отказываются от крупных покупок“, – сказала Радзявиче.

По словам Радзявиче, сейчас спрос на мебель остается стабильным, однако компания видит первые признаки оживления.

По ее словам, если будут осуществлены планы, то доходы Visagino linija в этом году вырастут в два раза, по сравнению с прошлым годом.

„Сейчас мы видим результаты и надеемся, что худшее позади. Снижение масштабов производства мы компенсируем новой продукцией. Только Visagino linijа в этом году обновила 40% ассортимента, поэтому ждет немало вызовов“, – сказала Delfi глава SBA Home Юргита Радзявиче.

Компания группы SBA Visagino linija в 2023 г. сообщала об уменьшении продаж, однако в этом году надеется на рост.

„Основной акцент – начало производства, освоение новых технологий и рост масштабов производства. Для этого нужно не только оборудование, но и люди, работники, операторы“, – сказал Мишейкис.

В феврале был назначен новый директор Visagino linijа - Видас Мишейкис. Он сказал, что компания живет оптимистическими настроениями и надеется на рост. По его словам, „портфель“ новых товаров составляет около половины ассортимента компании.

Группа экспортирует свои товары в 50 стран мира - от Азии, Австралии до США. Однако, по мнению представителей группы, быстрый рост будет зависеть от геополитической ситуации на Ближнем Востоке и в Украине, а также от действий центробанков в сфере снижения процентной ставки.

„Мы готовы принять около 100 человек в ближайшие 2-3 месяца, в основном на производство и на позиции техников“, – сказал директор компании.

По его словам, работникам предлагают гибкий график работы.

По его словам, сложнее всего найти квалифицированных работников – инженеров, операторов.

„Их на рынке, наверное, даже нет, но нам важно иметь учебный потенциал. Мы проводим обучение в компании“, – сказал Мишейкис.

Представитель Visagino linija Лина Кислая рассказала о ситуации с работниками. Сейчас в компании есть почти 600 работников. Часть их - приезжие.

„На смену приезжают около 50 работников. У нас работа в три смены, около 150 человек - из Зарасайского региона“, – сказала Кислая.