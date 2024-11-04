Обед в Вильнюсе – и за 18 евро: в секторе общепита возможны серьезные перемены

Вильнюсец Миндаугас рассказал, что он уже много лет обедает в городе, поскольку деловые встречи - это часть его работы.
„Я никогда особенно не смотрел на цены, но сейчас ситуация изменилась“, – сказал он, заметив, что цены удивляют.
„Возьмем обед дня. Он дорожал, дорожал, но сейчас цена стала ненормальной“, – отмечает Миндаугас.
Он сказал, что недавно обедал в кафе одного торгового центра, где видел макароны с креветками, приготовленные в воке, за 18 евро.
„Это место я бы не назвал кафе. Это заведение общепита в коридоре торгового центра с системой самообслуживания. Подходишь, заказываешь, потом сам еду забираешь, ешь за общими столиками, уносишь за собой посуду.
Я брал маленькую порцию, платил 9 евро, но потом еще покупал еду, не наелся. <...>
Позже посетил итальянскую столовую на проспекте Гедиминаса. Там маленький кусок лазаньи, размером со смартфон, стоил 7,5 евро, без салата и соуса“, – сказал Миндаугас.
Он сказал, что больше всего его возмущают не цены, а то, что не осталось разницы между кафе и ресторанами.
„Кафе-столовая в торговом центре предлагает блюда по тем же ценам, что и рестораны“, – сказал он.
В Литве в течение некоторого времени говорят о том, что рестораны переживают кризис. Недавно закрылся ресторан Gastronomika из путеводителя Michelin, закрываются и другие известные заведения.
В Алитусе закрылось проработавшее там 11 лет кафе Spotas. Его основательница Эгле Барейкене уверяла Delfi, что сырье в последнее время значительно подорожало, выросли цены на электричество, увеличилась зарплата, а рост цен на блюда связан с тем, что заведения общепита не могут удержаться и работать прибыльно.
„Но без кона цены поднимать нельзя, люди не будут приходить“, – сказала она, заметив, что не хочет жертвовать качеством, поэтому закрывает кафе.
Одна из основных причин повышения цен и банкротств в этой сфере – возвращение 21% НДС. Это подтвердила и Барейкене.
Ранее о проблемах сектора рассказывала и владелица компании Burokėlis ir krapas Одета Бложене.
Ее компания в этом году закрыла пиццерии Jurgis ir drakonas в Каунасе и Brooklyn brothers в столице.
Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас подсчитал, что себестоимость сырья для приготовления блюд составляет лишь небольшую часть стоимости блюда.
„И эта часть уменьшается. Особенно, если речь идет о блюдах из картошки или макарон. Это стоит центы, но ведь ты платишь не за еду, а за услугу“, – сказал он, заметив, что рост цен связан с подорожанием аренды, ростом зарплат и др.
По словам Маурицаса, в секторе общепита возможны и другие перемены.
„Может произойти смена акцентов. В Польше популярностью пользуются заведения вроде столовых. Там цены ниже, но и комфорт меньше. Они работают не весь день и обслуживают большое число людей, цены у них ниже.
А мы в Литве хотим хорошего качества и цен. Думаю, заведения общепита будут специализироваться. Будет больше мест самообслуживания, это поможет сэкономить на рабочей силе. Будут разные форматы“, – сказал он, заметив, что цены в ближайшее время будут расти.
„Может быть так, что цены у нас будут выше, чем в Южной Европе. Что касается продуктов в магазинах – мы уже экономим, это не новость.
Рост цен в заведениях общепита продолжится. Повышают минимальную зарплату. Сектор попал между молотом и наковальней, это нелегко“, – сказал Маурицас.