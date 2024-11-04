2024.11.04 07:02

Обед в Вильнюсе – и за 18 евро: в секторе общепита возможны серьезные перемены

 
Раминта Ракауске
ru.DELFI.lt
Kainos kavinėse toliau didės
Kainos kavinėse toliau didės
ФОТО: Delfi

Заведения общепита в Литве не могут продержаться и закрываются, а жители удивляются ценам в действующих кафе и ресторанах. Некоторые говорят, что обед дня в столице стоит 18 евро, а цены в ресторанах и столовых сровнялись. По словам экономистов, в Литве цены скоро будут выше, чем в странах Южной Европы, а в секторе общепита ждут некоторые перемены.

Вильнюсец Миндаугас рассказал, что он уже много лет обедает в городе, поскольку деловые встречи - это часть его работы.

„Я никогда особенно не смотрел на цены, но сейчас ситуация изменилась“, – сказал он, заметив, что цены удивляют.

„Возьмем обед дня. Он дорожал, дорожал, но сейчас цена стала ненормальной“, – отмечает Миндаугас.

Он сказал, что недавно обедал в кафе одного торгового центра, где видел макароны с креветками, приготовленные в воке, за 18 евро.

„Это место я бы не назвал кафе. Это заведение общепита в коридоре торгового центра с системой самообслуживания. Подходишь, заказываешь, потом сам еду забираешь, ешь за общими столиками, уносишь за собой посуду.

Я брал маленькую порцию, платил 9 евро, но потом еще покупал еду, не наелся. <...>

Позже посетил итальянскую столовую на проспекте Гедиминаса. Там маленький кусок лазаньи, размером со смартфон, стоил 7,5 евро, без салата и соуса“, – сказал Миндаугас.

Lazanija už 7,5 Eur

Он сказал, что больше всего его возмущают не цены, а то, что не осталось разницы между кафе и ресторанами.

„Кафе-столовая в торговом центре предлагает блюда по тем же ценам, что и рестораны“, – сказал он.

В Литве в течение некоторого времени говорят о том, что рестораны переживают кризис. Недавно закрылся ресторан Gastronomika из путеводителя Michelin, закрываются и другие известные заведения.

В Алитусе закрылось проработавшее там 11 лет кафе Spotas. Его основательница Эгле Барейкене уверяла Delfi, что сырье в последнее время значительно подорожало, выросли цены на электричество, увеличилась зарплата, а рост цен на блюда связан с тем, что заведения общепита не могут удержаться и работать прибыльно.

„Но без кона цены поднимать нельзя, люди не будут приходить“, – сказала она, заметив, что не хочет жертвовать качеством, поэтому закрывает кафе.

Одна из основных причин повышения цен и банкротств в этой сфере – возвращение 21% НДС. Это подтвердила и Барейкене.

Odeta Bložienė

Ранее о проблемах сектора рассказывала и владелица компании Burokėlis ir krapas Одета Бложене.

Ее компания в этом году закрыла пиццерии Jurgis ir drakonas в Каунасе и Brooklyn brothers в столице.

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас подсчитал, что себестоимость сырья для приготовления блюд составляет лишь небольшую часть стоимости блюда.

„И эта часть уменьшается. Особенно, если речь идет о блюдах из картошки или макарон. Это стоит центы, но ведь ты платишь не за еду, а за услугу“, – сказал он, заметив, что рост цен связан с подорожанием аренды, ростом зарплат и др.

Žygimantas Mauricas

По словам Маурицаса, в секторе общепита возможны и другие перемены.

„Может произойти смена акцентов. В Польше популярностью пользуются заведения вроде столовых. Там цены ниже, но и комфорт меньше. Они работают не весь день и обслуживают большое число людей, цены у них ниже.

А мы в Литве хотим хорошего качества и цен. Думаю, заведения общепита будут специализироваться. Будет больше мест самообслуживания, это поможет сэкономить на рабочей силе. Будут разные форматы“, – сказал он, заметив, что цены в ближайшее время будут расти.

„Может быть так, что цены у нас будут выше, чем в Южной Европе. Что касается продуктов в магазинах – мы уже экономим, это не новость.

Рост цен в заведениях общепита продолжится. Повышают минимальную зарплату. Сектор попал между молотом и наковальней, это нелегко“, – сказал Маурицас.

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