Обед в Вильнюсе – и за 18 евро: в секторе общепита возможны серьезные перемены

Я брал маленькую порцию, платил 9 евро, но потом еще покупал еду, не наелся. <...>

„Это место я бы не назвал кафе. Это заведение общепита в коридоре торгового центра с системой самообслуживания. Подходишь, заказываешь, потом сам еду забираешь, ешь за общими столиками, уносишь за собой посуду.

Он сказал, что недавно обедал в кафе одного торгового центра, где видел макароны с креветками, приготовленные в воке, за 18 евро.

„Я никогда особенно не смотрел на цены, но сейчас ситуация изменилась“, – сказал он, заметив, что цены удивляют.

Вильнюсец Миндаугас рассказал, что он уже много лет обедает в городе, поскольку деловые встречи - это часть его работы.

Позже посетил итальянскую столовую на проспекте Гедиминаса. Там маленький кусок лазаньи, размером со смартфон, стоил 7,5 евро, без салата и соуса“, – сказал Миндаугас.

Он сказал, что больше всего его возмущают не цены, а то, что не осталось разницы между кафе и ресторанами.

„Кафе-столовая в торговом центре предлагает блюда по тем же ценам, что и рестораны“, – сказал он.

В Литве в течение некоторого времени говорят о том, что рестораны переживают кризис. Недавно закрылся ресторан Gastronomika из путеводителя Michelin, закрываются и другие известные заведения.