Обед в центре Паланги дешевле, чем в Вильнюсе: за королевскую порцию заплатила смехотворно мало

Самый дорогой обед — 7 евро
На этот раз, находясь в Паланге, я спросила у местной жительницы рекомендации по поводу кафе. Почувствовав, что не все места, где можно недорого пообедать, действительно раскрыты в Интернете, я решила собрать ту информацию, которая циркулирует только среди жителей Паланги. Такой план оправдал себя.
Местные жители самого известного курорта Литвы уверили меня, что недорого пообедать можно в кафе Volungė. В этом кафе, расположенном на Вирбалишкской тропе, недалеко от рынка Паланги, ежедневно предлагают обеденное меню.
Маленький совет – если вы решите побывать здесь, рекомендую оставить машину на знаменитом рынке Паланги. Потому что возле вышеупомянутого кафе нет парковки. Выйдя из машины, я пошла искать нужное кафе. Долго бродить не пришлось – кафе хоть и небольшое, но видно издалека. Еще перед входом в кафе снаружи висит меню, где анонсированы варианты обеда этого дня, а рядом написаны цены. Увидев их, я поняла, что местная жительница, к которой я обратился за рекомендацией, меня действительно не обманула.
Все варианты обеда дня включают суп дня. В тот день, когда я посетила это кафе, супом дня был деревенский картофельный. К супу вы можете выбрать и желаемое блюдо. Можно сказать, что в этом кафе всего две цены – 6,5 и 7 евро. Я не нашла здесь ни более дешевых, ни более дорогих блюд.
Порции огромные
Войдя, можно увидеть, что в полдень в кафе кипит жизнь. Свободных столиков осталось не так много. Правда, кафе разделено на две зоны – выбрать столик можно как внутри кафе, так и на небольшой террасе.
Подойдя к стойке, я заказала суп дня и цеппелины. Заплатила ровно столько, сколько было объявлено на доске снаружи, 6,5 евро. Правда, во время заказа официантка спросила, буду ли я есть на месте или приготовить блюда на вынос. Я решила пообедать в кафе. Присев на террасе, первое блюдо долго ждать не пришлось – суп дня принесли быстро.
Вскоре после этого были поданы и цеппелины. Надо признать, что порции и супа, и цеппелинов были действительно большими.
Как я уже упоминал ранее, я не эксперт в еде, но еда в этом кафе в Паланге мне показалась вкусной, порции большие, а цены доступные. Похоже, что на самом известном курорте Литвы действительно можно пообедать, не потратив при этом много денег.