Обед в центре Паланги дешевле, чем в Вильнюсе: за королевскую порцию заплатила смехотворно мало

На этот раз, находясь в Паланге, я спросила у местной жительницы рекомендации по поводу кафе. Почувствовав, что не все места, где можно недорого пообедать, действительно раскрыты в Интернете, я решила собрать ту информацию, которая циркулирует только среди жителей Паланги. Такой план оправдал себя.

Местные жители самого известного курорта Литвы уверили меня, что недорого пообедать можно в кафе Volungė. В этом кафе, расположенном на Вирбалишкской тропе, недалеко от рынка Паланги, ежедневно предлагают обеденное меню.

Маленький совет – если вы решите побывать здесь, рекомендую оставить машину на знаменитом рынке Паланги. Потому что возле вышеупомянутого кафе нет парковки. Выйдя из машины, я пошла искать нужное кафе. Долго бродить не пришлось – кафе хоть и небольшое, но видно издалека. Еще перед входом в кафе снаружи висит меню, где анонсированы варианты обеда этого дня, а рядом написаны цены. Увидев их, я поняла, что местная жительница, к которой я обратился за рекомендацией, меня действительно не обманула.