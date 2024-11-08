Обед по-королевски: В латвийских замках и усадьбах пройдет неделя ресторанов

Ресторанная неделя в замках и усадьбах позволит вам насладиться осенними блюдами, специально приготовленными шеф-поварами, и ощутить магию старины в интерьерах исторических замков и усадеб.
Подобное мероприятие проводится в Латвии второй год подряд, а идея его проведения принадлежит замку в Бирини, который предложил создать специальное предложение для посетителей замков и усадеб в осенний период.
В этом году в Ресторанной неделе замков и усадеб принимают участие
Бронирование места в приглянувшемся вам замке или поместье – обязательно.