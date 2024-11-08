2024.11.08 14:41

Обед по-королевски: В латвийских замках и усадьбах пройдет неделя ресторанов

 
rus.DELFI.lv
Ресторан (ассоциативное фото)
Ресторан (ассоциативное фото)
ФОТО: PixelPerfectionStock | Shutterstock

Во время ноябрьских праздников Латвийская ассоциация замков и усадеб приглашает вас насладиться ресторанной неделей в замках и усадьбах, где с 9 по 19 ноября в каждом заведении будет подготовлено специальное осеннее предложение для гурманов.

Ресторанная неделя в замках и усадьбах позволит вам насладиться осенними блюдами, специально приготовленными шеф-поварами, и ощутить магию старины в интерьерах исторических замков и усадеб.

Подобное мероприятие проводится в Латвии второй год подряд, а идея его проведения принадлежит замку в Бирини, который предложил создать специальное предложение для посетителей замков и усадеб в осенний период.

В этом году в Ресторанной неделе замков и усадеб принимают участие

Бронирование места в приглянувшемся вам замке или поместье – обязательно.

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