Обанкротившаяся сеть пиццерий в Вильнюсе увольняет 47 сотрудников

В. Малинаускас указал суду, что деятельность предприятия является убыточной и у компании Aistvalda нет возможности восстановить платежеспособность предприятия и осуществлять дальнейшую деятельность. „Решено, что неспособность ответчика выплатить свои долги не является временной, и поэтому ответчика следует считать неплатежеспособным с точки зрения ликвидности“, — утверждает Вильнюсский окружной суд.

На начало этого года задолженность предприятия перед Государственной налоговой инспекцией (ГНИ) составляла 120 тыс. евро, а задолженность перед Содрой превысила 54 тыс. евро. В отчетах компании, поданных в Центр регистров, указано, что в 2023 году Aistvalda заработала 6,6 тыс. евро прибыли, а в 2022 году – 12,2 тыс. евро. Выручка компании за год немного выросла — с 2 млн. (2022) до 2,2 млн. евро (2023). В Вильнюсе работали 5 ресторанов Pizzamax — на улицах Видуно, Дангеруче, Эрфурто, Ригос и Шилтнамю.