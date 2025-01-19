2025.01.19 12:56

Обанкротившаяся сеть пиццерий в Вильнюсе увольняет 47 сотрудников

 
Доминикас Даткунас
ru.DELFI.lt
ELTA
Pica Margarita
Pica Margarita
ФОТО: FVPhotography | Shutterstock

Обанкротившаяся компания Aistvalda, управлявшая вильнюсской сетью пиццерий Pizzamax и прекратившая деятельность в октябре прошлого года, увольняет всех сотрудников и уведомила об этом Службу занятости.

Об увольнениях уведомлены 47 сотрудников, большинство из которых — пекари-повара (18), 17 официантов и 8 посудомойщиков.

Вильнюсский окружной суд по заявлению руководителя Aistvalda Валдаса Малинаускаса 20 декабря возбудил против компании процедуру банкротства. По словам бизнесмена, трудности, возникшие во время пандемии COVID, имели финансовые последствия, что привело к дополнительным финансовым обязательствам. „По словам руководителя компании, существенный рост расходов произошел из-за роста цен на электроэнергию и роста цен в Украине на подсолнечное масло, которое является одним из основных видов сырья в деятельности компании“. „Решить вопрос в связи с нехваткой оборотных средств не удалось, операционные расходы превысили доходы“, — говорится в решении суда.

В. Малинаускас указал суду, что деятельность предприятия является убыточной и у компании Aistvalda нет возможности восстановить платежеспособность предприятия и осуществлять дальнейшую деятельность. „Решено, что неспособность ответчика выплатить свои долги не является временной, и поэтому ответчика следует считать неплатежеспособным с точки зрения ликвидности“, — утверждает Вильнюсский окружной суд.

На начало этого года задолженность предприятия перед Государственной налоговой инспекцией (ГНИ) составляла 120 тыс. евро, а задолженность перед Содрой превысила 54 тыс. евро. В отчетах компании, поданных в Центр регистров, указано, что в 2023 году Aistvalda заработала 6,6 тыс. евро прибыли, а в 2022 году – 12,2 тыс. евро. Выручка компании за год немного выросла — с 2 млн. (2022) до 2,2 млн. евро (2023). В Вильнюсе работали 5 ресторанов Pizzamax — на улицах Видуно, Дангеруче, Эрфурто, Ригос и Шилтнамю.

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