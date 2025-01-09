Обанкротившаяся логистическая компания увольняет всех работников

„Об увольнении информированы 20 человек, в основном это водителей большегрузных автомобилей (14)“, – указали специалисты Службы занятости.

Шяуляйский окружной суд 16 декабря 2024 года возбудил дело о банкротстве этой компании. В постановлении суда сказано, что получено заявление директора Norlidа Дайвидаса Виркятиса. В нем указано, что компания неплатежеспособна.

„Заявитель указал, что компания предоставляла услуги перевозки грузов, столкнулась с финансовыми трудностями, которые обусловлены конкуренцией на рынке, нехваткой оборотных средств, ростом расходов на деятельность, в результате компания стала неконкурентоспособной и не смогла удержаться на рынке“, – rašoma nutartyje.