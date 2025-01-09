2025.01.09 15:02

Обанкротившаяся логистическая компания увольняет всех работников

 
Витаутас Будзинаускас
ru.DELFI.lt
Mažeikių rajone logistikos bendrovė atleidžia visus darbuotojus (asociatyvi nuotr.)
Mažeikių rajone logistikos bendrovė atleidžia visus darbuotojus (asociatyvi nuotr.)
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

Транспортная компания Norlida не выдержала конкуренции на рынке, поэтому увольняет всех 20 своих работников. 6 января Служба занятости получила информацию о групповом увольнении работников этой компании, зарегистрированной в Мажейкяйском районе.

„Об увольнении информированы 20 человек, в основном это водителей большегрузных автомобилей (14)“, – указали специалисты Службы занятости.

Шяуляйский окружной суд 16 декабря 2024 года возбудил дело о банкротстве этой компании. В постановлении суда сказано, что получено заявление директора Norlidа Дайвидаса Виркятиса. В нем указано, что компания неплатежеспособна.

„Заявитель указал, что компания предоставляла услуги перевозки грузов, столкнулась с финансовыми трудностями, которые обусловлены конкуренцией на рынке, нехваткой оборотных средств, ростом расходов на деятельность, в результате компания стала неконкурентоспособной и не смогла удержаться на рынке“, – rašoma nutartyje.

„Содра“ указала, что в октябре 2024 года в компании Norlida работали 73 человека, в ноябре осталось уже 43 работника. Зарплаты в компании были от 1300 до 1500 евро „на бумаге“.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии