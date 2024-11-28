Обанкротившаяся крупная электромонтажная компания увольняет 81 сотрудника

Уведомление о массовом увольнении поступило в службу 19 ноября. Предупреждены все сотрудники компании, в основном – электрики (52), инженеры (16), руководители проектов (9). Причина увольнения – банкротство компании.
Работавшая с 2010 года компания занималась монтажом электросистем во всех типах зданий и инженерных сооружений.
Вильнюсский окружной суд 15 ноября принял решение о возбуждении дела о банкротстве компании Statybų ir inovacinių sprendimų spektras и наложить арест на недвижимое имущество компании и на недвижимое имущество, отнесенное к краткосрочным активам или имущественным правам.
Суд принял решение с учетом того, что компания не платит текущие налоги и объявил компанию неплатежеспособной.
По данным Центра реестров, компания в 2023 году заработала 2,67 млн евро дохода, а чистая прибыль на конец года составила 324 евро. В 2022 году компания работала прибыльнее – тогда она заработала 2,97 млн евро дохода и 44,4 тыс. евро чистой прибыли.
По данным Rekvizitai.lt, Statybų ir inovacinių sprendimų spektras задолжает Государственной налоговой инспекции (ГНИ) 282,1 тыс. евро, а Содре — 167,6 тыс. евро.