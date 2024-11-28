2024.11.28 11:58

Обанкротившаяся крупная электромонтажная компания увольняет 81 сотрудника

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
ФОТО: Bacho | Shutterstock

Обанкротившаяся компания Statybų ir inovacinių sprendimų spektras сокращает всех своих работников – 81 человека, сообщает Служба занятости.

Уведомление о массовом увольнении поступило в службу 19 ноября. Предупреждены все сотрудники компании, в основном – электрики (52), инженеры (16), руководители проектов (9). Причина увольнения – банкротство компании.

Работавшая с 2010 года компания занималась монтажом электросистем во всех типах зданий и инженерных сооружений.

Вильнюсский окружной суд 15 ноября принял решение о возбуждении дела о банкротстве компании Statybų ir inovacinių sprendimų spektras и наложить арест на недвижимое имущество компании и на недвижимое имущество, отнесенное к краткосрочным активам или имущественным правам.

Суд принял решение с учетом того, что компания не платит текущие налоги и объявил компанию неплатежеспособной.

По данным Центра реестров, компания в 2023 году заработала 2,67 млн евро дохода, а чистая прибыль на конец года составила 324 евро. В 2022 году компания работала прибыльнее – тогда она заработала 2,97 млн евро дохода и 44,4 тыс. евро чистой прибыли.

По данным Rekvizitai.lt, Statybų ir inovacinių sprendimų spektras задолжает Государственной налоговой инспекции (ГНИ) 282,1 тыс. евро, а Содре — 167,6 тыс. евро.

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