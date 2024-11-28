Обанкротившаяся крупная электромонтажная компания увольняет 81 сотрудника

Уведомление о массовом увольнении поступило в службу 19 ноября. Предупреждены все сотрудники компании, в основном – электрики (52), инженеры (16), руководители проектов (9). Причина увольнения – банкротство компании.

Работавшая с 2010 года компания занималась монтажом электросистем во всех типах зданий и инженерных сооружений.

Вильнюсский окружной суд 15 ноября принял решение о возбуждении дела о банкротстве компании Statybų ir inovacinių sprendimų spektras и наложить арест на недвижимое имущество компании и на недвижимое имущество, отнесенное к краткосрочным активам или имущественным правам.