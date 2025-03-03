Обанкротившаяся частная школа Varnų sala сокращает всех работников

По данным учреждения Voverė, Varnų sala с конца ноября 2023 года перестала платить по счетам, а с 2024 года стала оплачивать небольшими суммами, позже вообще прекратила расчеты.

Дело о банкротстве Varnų sala было возбуждено в Вильнюсском окружном суде 2 января по ходатайству учреждения Voverė, которое оказывало школе услуги общественного питания. По материалам дела, частная школа не выполняла свои финансовые обязательства, а в определенные моменты вообще не оплачивала счета.

По данным службы, больше всего сокращений приходится на учителей средних и старших классов – 21, на учителей начальных классов и заведующих отделами – по 4, а также 2 – на школьных психолога.

Однако Varnų sala обжаловала это решение в Апелляционном суде. По данным школы, задолженность в 5 тыс. евро была погашена 29 ноября 2024 года, в тот же день, когда в суд поступило дело о банкротстве, поэтому оно было необоснованным.

„На стадии подготовки к рассмотрению дела было установлено, что имеется достаточно данных, позволяющих обоснованно предполагать, что у компании отсутствуют активы или их недостаточно для оплаты судебных и административных издержек“, – говорится в постановлении Вильнюсского окружного суда.

По данным поставщика питания, 20 сентября 2024 года стороны заключили договор о выплате долга, однако Varnų sala его не выполнила и не выплатила 5,7 тыс. евро. Частная школа также не смогла выплатить почти 7,4 тыс. евро неустойки по предыдущим договорам.

„Апеллянт (Varnų sala – ELTA) согласен с тем, что в 2024 году он столкнулся с трудностями при расчете с истцом и это было вызвано тем, что родители учеников школы нерегулярно оплачивали предоставленные образовательные услуги“, – говорится в материалах дела Апелляционного суда.

Однако суд, посчитав, что Varnų sala не в состоянии выполнять свои обязательства, решил, что дело о банкротстве прекращать не следует.

По данным Центра реестров, убытки Varnų sala в 2023 году составили 269 тыс. евро, а прибыль 2022 году – 10 тыс. евро.

Задолженность частной школы перед „Содрой“ – более 65 тысяч. евро, а задолженность перед Государственной налоговой инспекцией (ГМИ) – почти 177 тыс. евро.