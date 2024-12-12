Обанкротилось работавшее 21 год мебельное предприятие, увольняют всех работников

Дело о банкротстве компании возбудил Шяуляйский окружной суд, отказав компании Medinukai в реструктуризации. NS2 должна компании Medinukai 107 900 евро, всего возбуждено 6 дел о присуждении долгов. Общая сумма долга NS2 в конце 2022 г. составляла 3,06 млн. евро.

Суд постановил, что компания NS2 не может должным образом финансировать свою деятельность, сталкивается с нехваткой оборотных средств, что отрицательно сказывается и на результатах деятельности, и на возможностях компании рассчитаться с кредиторами. По решению суда имущество компании было арестовано.