Обанкротилось работавшее 21 год мебельное предприятие, увольняют всех работников

„21 работника предупредили об увольнении“, – отметила Служба занятости.
Дело о банкротстве компании возбудил Шяуляйский окружной суд, отказав компании Medinukai в реструктуризации. NS2 должна компании Medinukai 107 900 евро, всего возбуждено 6 дел о присуждении долгов. Общая сумма долга NS2 в конце 2022 г. составляла 3,06 млн. евро.
Суд постановил, что компания NS2 не может должным образом финансировать свою деятельность, сталкивается с нехваткой оборотных средств, что отрицательно сказывается и на результатах деятельности, и на возможностях компании рассчитаться с кредиторами. По решению суда имущество компании было арестовано.
Согласно отчетам Центра реестра, доходы компании в прошлом году составили 4,2 млн. евро, убытки - 468 900 евро. В 2022 году доходы компании составили 5,46 млн. евро, а прибыль - 5700 евро.
По данным Rekvizitai.lt, NS2 должна Государственной налоговой инспекции 105 900 евро, а „Содре“ – 168 200 евро.
100% акций компании принадлежат ее директору Лауринасу Норейке.