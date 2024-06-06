Обанкротилась швейная компания Baltic Sewing Company, увольняет всех сотрудников

По данным службы, из 21 уволенного работника большая часть – портные, их на предприятии работало 13 человек, гладильщики – 3, швеи и работники смежных профессий – 3.

Директор Baltic Sewing Company Илона Гудинене сказала Elta, что предприятие уже несколько лет сталкивается с трудностями из-за пандемии Covid, войны в Украине и инфляции.

"Причины – уменьшение количества заказов. Сначала была пандемия, потом война в Украине, выросли цены, речь идет о газе и электроэнергии. Минимальная заработная плата также увеличилась, и ожидается, что ее рост продолжится в следующем году. Выжить просто невозможно", - ответила Elta И. Гудинене.