Обанкротилась швейная компания Baltic Sewing Company, увольняет всех сотрудников

По данным службы, из 21 уволенного работника большая часть – портные, их на предприятии работало 13 человек, гладильщики – 3, швеи и работники смежных профессий – 3.
Директор Baltic Sewing Company Илона Гудинене сказала Elta, что предприятие уже несколько лет сталкивается с трудностями из-за пандемии Covid, войны в Украине и инфляции.
"Причины – уменьшение количества заказов. Сначала была пандемия, потом война в Украине, выросли цены, речь идет о газе и электроэнергии. Минимальная заработная плата также увеличилась, и ожидается, что ее рост продолжится в следующем году. Выжить просто невозможно", - ответила Elta И. Гудинене.
"В феврале и марте у нас вообще не было работы, неоткуда было брать заказы", - добавила она.
По данным Центра регистров, чистая прибыль Baltic Sewing Company в 2023 году составила 3,5 тыс. евро, а в 2022 году убыток составил около 8 тыс. евро. Долг компании перед "Содрой" на конец апреля составлял 16,7 тыс. евро.
Компания работала в Литве с 2010 года.